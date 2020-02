Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Activision Blizzard parece ter removido silenciosamente seus jogos do serviço de streaming da Nvidia, GeForce Now. O serviço só foi lançado no início deste mês, portanto a perda de títulos não é um bom sinal para ele.

A idéia por trás do serviço da Nvidia é ótima - em vez de ter que pagar pelo acesso renovado a jogos que você já possui em uma loja diferente, o GeForce Now permite jogar os jogos que você possui instalando-os em uma máquina remota para fins de streaming.

Isso é atraente, pois coloca a liberdade de moldar sua biblioteca em suas próprias mãos. No entanto, a retirada da Activision Blizzard do serviço removeu alguns títulos maciços de seu alcance.

Jogos como Call of Duty: Modern Warfare , Overwatch e Hearthstone não estão mais disponíveis, o que será um golpe desanimador para a Nvidia logo após o lançamento da plataforma. Eles também estavam bem durante um período beta de dois anos.

Os comentários da Nvidia sobre o assunto são conciliadores: "Embora infelizes, esperamos trabalhar em conjunto com a Activision Blizzard para reativar esses jogos e muito mais no futuro".

De fato, o boato começou a girar, já que parece uma reviravolta bastante significativa da Activision Blizzard. A lógica aplicada é que isso deve significar que a editora gigante tem outros planos de streaming para seus jogos. Poderia ter assinado um contrato exclusivo com um grande concorrente como o Google Stadia?

Google e Activision Blizzard certamente estão se aconchegando em outras áreas, como os direitos de transmissão para a Overwatch League e outros eventos que vão ao YouTube em um acordo recente.

Se isso significa que os jogos estão vinculados à Stadia, será interessante ver como os consumidores reagem. Para reproduzi-los no serviço do Google, eles precisarão se inscrever ou comprá-los novamente, o que pode atrapalhar algumas pessoas.