Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Call of Duty: Mobile já chegou à terceira temporada, o que significa que há muitos recursos novos para jogar.

Na frente multiplayer, há novos mapas, disponíveis imediatamente e no final do mês. Você pode jogar Scrapyard agora, e aqueles familiarizados com Call of Duty podem se lembrar disso em Modern Warfare 2 .

Depois de passar um tempo em Scrapyard, certamente há a oportunidade de misturar um pouco as táticas , com tantas áreas cobertas e muitas rotas pelo mapa, sem mencionar as janelas no alto de cada extremidade.

O segundo novo mapa multiplayer é a gaiola (foto abaixo), que é totalmente nova.

Existem também novos modos de jogo, tanto no modo multiplayer quanto no battle royale. No multiplayer, você obtém o modo Rapid Fire. Isso fornecerá munição ilimitada e acesso muito mais rápido a pontuações e habilidades do operador, o que significa que isso será um frenesi.

No battle royale agora existe o Warfare: isso passa de um esquadrão ou battle royale individual para um jogo de equipe - não é realmente battle royale. Você começará em diferentes partes do mapa como um esquadrão maior de 20 e poderá manter o que coletar quando morrer - com reaparecimentos ilimitados.

Sim, então é mais como um multiplayer massivo do que BR.

Além dessas adições ao jogo, há ajustes em várias áreas e carrega mais coisas para ganhar com o Passe de Batalha e Passe Premium.