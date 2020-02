Dicas e truques para o Call of Duty Mobile: Como jogar e vencer

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Call of Duty Mobile traz uma mistura inebriante de ação, tanto no modo multiplayer quanto no battle royale.

Mas se você é novo no jogo, há muito o que aprender para você começar e ganhar partidas e aumentar o seu XP. Então, vamos explorar como você pode tirar o máximo proveito do Call of Duty: Mobile em nossas extensas dicas e truques.

Requisitos de sistema do Call of Duty Mobile para iPhone: Requer o iOS 9 ou posterior, funciona em telefones do iPhone 5S para cima; funciona no iPad Air em diante; funciona no iPod touch (6 e 7 gerações)

Requisitos de sistema do Call of Duty Mobile para Android: Requer o Android 5.1 ou posterior e seu telefone precisa de pelo menos 2 GB de RAM.

Preparar o armazenamento do dispositivo: você precisará de cerca de 1,6 GB de armazenamento para instalar o CoD: Mobile e os dados do jogo, para que você precise limpar alguma coisa. Se você estiver no limite, seu telefone também não funcionará, e este é um jogo exigente.

Desligue as atividades e alertas em segundo plano: se você tem um modo de jogo no dispositivo, agora é a hora de usá-lo para reduzir as notificações indesejadas e eliminar outros processos que podem estar diminuindo o desempenho do seu telefone. Para obter o melhor do CoD: M, você precisa que seu telefone funcione da melhor maneira possível.

Use o login da conta do Facebook ou do Call of Duty: Infelizmente, não há login de nome de usuário / senha, você precisa usar o Facebook, sua conta de ativação do Call of Duty ou jogar como convidado. Se você usar o login no Facebook, poderá mover seu perfil para um dispositivo diferente se adquirir um telefone novo ou quiser jogar em um tablet, por exemplo, como fará com uma conta da Activision.

Conecte seus fones de ouvido: a trilha sonora de Call of Duty: Mobile é excelente - e também ajuda você a ficar mais ciente do que está acontecendo ao seu redor. Você será capaz de identificar passos, ouvir a tosse de um rifle sniper silenciado e muito mais, se puder ouvi-los claramente. Tocar com fones de ouvido é uma jogada profissional - ou aumente os alto-falantes.

Você precisará de uma conexão à Internet: Sim, como este é o modo multiplayer ao vivo, não há modo offline - você precisará estar conectado para jogar. Assista ao seu limite de dados ou use o Wi-Fi, embora o jogo não use muitos dados.

Ajuda, minha jogabilidade é lenta: se você parece estar congelando ou se movendo repetidamente na mesma área, provavelmente é porque sua conexão está caindo. Tente ativar ou desativar o Wi-Fi ou reiniciar o roteador ou telefone para resolver o problema. Às vezes, mudamos para dados móveis quando o Wi-Fi está sendo reproduzido.

Aumente o brilho: o que você vê é o que fotografa. Quanto mais brilhante, melhor, então desative o brilho automático, aumente os níveis e verifique se o "modo noturno" ou o "filtro de luz azul" não está ativado, pois distorcerá o visual.

Conecte seu controlador de controle Xbox ou PS4: através de uma atualização recente do jogo, agora você pode conectar um controle de console para jogar no seu celular. Você será emparelhado com outras pessoas usando controladores quando jogar, para não obter uma vantagem injusta. Primeiro, conecte o controlador ao seu dispositivo via Bluetooth, depois acesse Configurações> Controlador e você poderá ver quando o controlador está conectado e personalizar as coisas.

Há uma variedade de configurações e opções para Call of Duty: Mobile e o melhor depende muito de como você gosta de tocar e em qual telefone ou tablet está tocando. Vale a pena reservar um tempo para testar todas as opções.

Escolha o modo Avançado: Existem dois métodos de controle, simples ou avançados, que serão apresentados no início do jogo. Simples é disparar automaticamente quando você está apontando para alguém, mas o Advanced oferece controle total e é o último que você deve escolher - mesmo que isso signifique ter um pouco mais de prática. Você nunca chegará a lugar algum com controles simples.

Personalize seus controles: no lobby, toque nas engrenagens das configurações e você abrirá todas as configurações do jogo. Em Controles, você terá a opção de Simples e Avançado, como acima, mas no avançado você tem o botão de personalização - toque aqui e pode arrastar os elementos de controle para novos locais. Esteja ciente de que o multiplayer e o battle royale têm docas ligeiramente diferentes, então personalize ambos.

Alterar o modo de disparo: Na mesma área acima, em Avançado, você pode alterar a forma como diferentes tipos de armas são disparadas. Você pode disparar do quadril, mirar na mira (ADS) ou selecionar personalizado. Isso permitirá que você mude o comportamento de grupos de armas - para que você possa disparar espingardas do quadril, por exemplo (o que vale a pena fazer).

Alterar a qualidade dos gráficos: seu dispositivo detectará automaticamente as configurações do telefone na primeira inicialização, mas se você quiser alterá-las, toque nas configurações de áudio e gráficos nas configurações. Aqui você pode selecionar a qualidade e a taxa de quadros, além de outras opções. Brinque para obter a jogabilidade mais suave possível, porque defini-la muito alta causará problemas se ficar irregular.

Ajustar a sensibilidade: Diferentes dispositivos respondem de maneira um pouco diferente e, em Sensibilidade, você pode alterar as configurações de como você se move e de movimentos sensíveis através de escopos usando o giroscópio do telefone. Eles também podem ser alterados para multiplayer e battle royale separadamente.

Teste suas configurações com Practice vs AI: Entre no multiplayer e toque no botão de seleção (logo acima do início) para escolher o tipo de jogo. Aqui você verá "prática vs IA". Esta é uma ótima maneira de testar armas, configurações e controles para ver como eles se sentem e se isso vai funcionar para você.

Assista seus amigos jogando: Você assiste o que seus amigos estão fazendo entrando na sua lista de amigos e tocando no botão do olho - você pode vê-los jogar em tempo real.

Call of Duty: Mobile é dividido em três seções principais. Esses são multiplayer, battle royale e zumbis. Embora os controles sejam amplamente semelhantes e os visuais sejam os mesmos, esses são modos de jogo fundamentalmente diferentes.

Existem vários mapas e modos multiplayer diferentes para jogar. Os modos principais são Frontline, Team Deathmatch, Domination, Search & Destroy, Domination, Free for All, Practice vs AI.

Além disso, existem recursos de modos especiais - por exemplo - Standoff - Halloween, Somente Sniper, Gun Game, Prop Hunt. Existem incentivos para jogar de todos os tipos, então fique de olho no Battle Pass para ver onde você pode ganhar recompensas. Os modos em destaque vêm e vão.

Os mapas variam de acordo com o tipo de jogo, mudando para se adequar ao tipo de jogo que você irá jogar: Killhouse, Nuketown, Hijacked, Scrapyard, Summit, Crash, Crossfire, Standoff, Firing Range, Takeoff, Raid. Os três primeiros são bem pequenos, os oito são maiores, mudando o estilo de jogo. O mapa da gaiola deve ser adicionado.

Também existem partidas multijogador classificadas e estas circularão entre modos de jogo e mapas.

No battle royale, existe apenas um mapa no momento - isolado - mas você pode jogar na perspectiva de primeira ou terceira pessoa, solo, dupla ou equipe. Há também zumbis aleatórios neste mapa.

No battle royale, você basicamente salta de paraquedas com nada, junta armas com o objetivo de ser o último jogador ou time sobrevivente. A área de jogo diminui gradualmente, empurrando os jogadores sobreviventes para uma área mais apertada. É o clássico battle royale.

O jogo adicionou modos adicionais - Sniper Challenge, onde são apenas armas de atirador e Warfare, que tem equipes de 20 em lados opostos para uma variação na jogabilidade BR.

O modo Zombie é realmente um modo multiplayer, mas tem seus próprios mapas, recompensas e opções de jogo. Há uma invasão normal, invasão hardcore e sobrevivência, onde você basicamente tem que sobreviver e matar o maior número possível de zumbis. Os ataques terminam com uma batalha contra chefes.

Existe uma grande variedade de armas em Call of Duty: Mobile e você pode coletar e atualizar essas armas, aplicar skins e escolher seus equipamentos para jogar jogos multiplayer.

Aumente seu XP para desbloquear mais loadouts: enquanto joga, você ganha XP para subir de nível - e desbloqueia slots de carregamento extras. Você pode ter cinco loadouts diferentes, cada um com armas primárias e secundárias, granadas, uma habilidade de operador e três vantagens, o que significa que você pode escolher um loadout diferente para mapas diferentes.

Escolha suas armas com sabedoria: O carregamento que você carrega determina com o que você entra no jogo - e isso mudará com base no mapa e no tipo de jogo em que você está jogando. Mapas como Killhouse, Hijacked e Nuketown são ótimos para SMGs, porque são combates de curta distância; um mapa como o Crossfire é ótimo para armas de longo alcance.

Atualize suas armas: As recompensas podem fornecer cartões de armas para atualizações e isso pode incluir qualquer coisa, desde a adição de um escopo até a extensão do cano. O gráfico de características da arma mostrará o impacto dessas mudanças que você faz - e isso pode fazer uma grande diferença no desempenho dessa arma no jogo.

Você não pode se esconder no modo multiplayer: enquanto você pode ficar fora da vista ou encontrar um canto ou prédio para se esconder, ao jogar no modo multiplayer, os dois lados são separados pelo inimigo usando flashes vermelhos em seu uniforme. A camuflagem não importa realmente nesse sentido, pois você pode identificar as marcas vermelhas mesmo quando está escondido. Você pode ser visto por um UAV e colocado no mapa - lembre-se de que você não é invisível.

Continue andando: como você não pode se esconder, ficar parado é seu inimigo. Continue se movendo para que o inimigo não possa atingir você. Uma habilidade a dominar é atacar de lado enquanto mantém o inimigo à vista. Abaixe-se quando você ficar sem munição, saia novamente para se envolver. É um uso simples de capa, mas funciona muito bem.

Use o slide: você pode tocar no botão para baixo ao executar o slide. Isso é imprevisível e oferece uma chance muito maior de cobrir e evitar ser baleado.

Familiarize-se com o agachamento: Deitar-se nos modos multiplayer de Call of Duty: Mobile geralmente significa que você leva um tiro (ao contrário do PUBG, onde é realmente útil ). Mas o agachamento é realmente útil, diminuindo sua área visível e permitindo que você se mova. Existe até uma vantagem para isso - Skulker - que o torna mais rápido quando se move agachado.

Use o sprint: o sprint significa que você pode se mover mais rápido. Você pode deslizar o controlador para frente ou tocar no botão de sprint para fazer isso. Também existe uma opção de menu para "sempre correr" - mas use isso com cautela - às vezes significa que você não pode parar com a precisão que deseja e pode acabar encontrando seu inimigo por engano. Há também uma vantagem para torná-lo mais rápido. Use-o.

Vá para a sua pistola: o MW11 - ou M1911 - é uma grande arma lateral e derrubará as pessoas com a mesma facilidade que um rifle quando você estiver de perto. Freqüentemente é mais rápido mudar para a pistola do que recarregar sua arma principal. É ótimo para mapas como Nuketown quando as coisas ficam loucas no meio. Evite o silenciador - ele diminui o alcance.

Use suas granadas: quando a luta fica difícil, muitas vezes não há tempo para pegar uma granada, mas é uma ótima jogada de abertura: em mapas como Killhouse e Nuketown, jogar a granada de uma ponta a outra é bastante fácil e pode rapidamente acorde seu inimigo. Apenas certifique-se de não colidir com sua própria granada e verifique se a imunidade de abertura expirou.

Domine a granada pegajosa: a granada pegajosa é ótima porque não salta nem rola. Jogue-o através de uma janela, jogue-o contra uma parede e ele permanece lá. É ótimo para limpar atiradores de elite de salas ou limpar pessoas escondidas atrás de caixas.

Domine os scorestreaks: os scorestreaks são realmente poderosos. Você tem três slots para preencher e estes podem ser qualquer coisa, desde um drone assassino de caçadores até um helicóptero furtivo. Alguns são guiados por IA, outros oferecem controle manual. O míssil predador, por exemplo, precisa ser guiado para onde você deseja atingi-lo. A sentinela pode ser colocada e deixada, derrubando o inimigo quando ele virar uma esquina - mas também pode ser danificada pelo fogo inimigo. Para ativar os scorestreaks, você precisa se misturar com o inimigo e tirar alguns escalpos.

Lute contra o inimigo: em jogos como Frontline e Team Deathmatch, lute contra o inimigo. Recuar pode significar que você está fora do jogo e não está fazendo nada enquanto seus companheiros de equipe estão travados na luta. Encontre esses pontos estratégicos nos mapas e os domine, prendendo seu inimigo.

Fique chique com a fumaça: granadas de fumaça são realmente muito úteis. Se o inimigo o derrubou - obviamente - mas se houver atirador de elite em um prédio que você não consegue passar, fume para fora da sala empurrando a granada pela janela. Ou solte fumaça para se proteger enquanto se afasta de um invencível inimigo reaparecido.

Escolha o carregamento para o mapa e a equipe: Os mapas multiplayer incentivam uma variedade de estilos de jogo diferentes. O Crossfire, por exemplo, tem muitos lugares para franco-atiradores, enquanto Nuketown não. Varie o seu loadout para se adequar ao mapa e à equipe: se você tiver cinco jogadores com rifles de precisão na Nuketown, poderá ter dificuldades. Esteja preparado para mudar para maximizar o desempenho da equipe.

Dica para o Hijacked: se você estiver jogando no mapa Hijacked (o barco), há uma passagem secreta pelo barco que o levará de um extremo ao outro. Isso pode trazer você para trás do inimigo, para que você possa aumentar a pontuação. Apenas entre na cabine e procure o buraco no chão.

Battle royale parece um jogo totalmente diferente em Call of Duty: Mobile. Você não começa com o seu carregamento preferido, não pode apenas reaparecer à vontade e tem uma área de jogo muito maior - e é um jogo muito mais tático do que o combate do multiplayer. Até a interface do usuário é um pouco diferente.

Escolha onde você solta com cuidado: o mapa Isolado é bastante bem carregado com veículos e armas, mas se você cair em uma área construída, é mais provável que você entre em contato direto, onde a primeira pessoa a pegar uma arma caçará todos vocês para baixo. Vá um pouco mais remoto e você provavelmente sobreviverá nos primeiros 10 minutos.

Trabalhe em equipe - ou não: o trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Entre com sua equipe, mova-se com sua equipe, lute com sua equipe e você vencerá facilmente. Mas se seus colegas de equipe estiverem determinados a entrar em contato e morrer imediatamente, convém ir sozinho para sobreviver. Battle royale é sobre sobrevivência - se você quiser apenas matar, jogue com vários jogadores.

Reviva seus companheiros de equipe: enquanto a maioria dos CoD: M para vários jogadores permite que você renasça, no battle royale isso não é automático - seu companheiro de equipe precisa fazer isso. Colete etiquetas de identificação de camaradas caídos, digitalize-as e elas poderão saltar de paraquedas de volta ao jogo em um vôo de avivamento. Eles vivem para lutar outro dia. Se você levar um tiro, não saia do jogo - dê tempo ao seu time para trazê-lo de volta.

Aguarde os colecionadores de etiquetas de identificação e termine a equipe: Como acima, depois de deixar alguém, os colegas de equipe buscarão as etiquetas de identificação para revivê-las. Espere um pouco e você poderá terminar o resto do time também. Obviamente, fique alerta ao coletar tags.

Não se preocupe, você tem um macacão: como você está vestindo um macacão, não importa se você pula de um helicóptero ou sai do topo de uma torre, pois sobreviverá. Use isso para seu benefício. Você pode usar a asa em cima de alguém e estourá-la com sua espingarda, se não tiver o alcance necessário para se envolver do topo de uma montanha. É muito divertido.

Fique de olho no mapa e procure pegadas: saber onde o inimigo está é metade da luta no battle royale. Observe o mapa em busca de pegadas, mantenha seus ouvidos abertos e você saberá onde eles estão antes que eles saibam que você está lá. É o caminho para a vitória.

Bata no convés: Ao contrário do modo multijogador, onde atingir o convés significa morrer na terra, no battle royale, você pode se esconder e esperar até que o inimigo esteja ao alcance antes de enfrentá-lo. Realmente funciona.

Assista sua munição: Existem muitas armas diferentes, mas você pode enxaguar sua munição rapidamente. Fique de olho no quanto você tem, verifique se você não está pegando coisas que não precisa e verifique se sua segunda arma é útil.

Cuidado com os zumbis: você estará demorando, esperando sua presa entrar na mira e encontrará três zumbis andando atrás de você. Eles vão te matar, então encha-os de chumbo antes que eles tenham a chance. Apenas mantenha seus ouvidos abertos para eles, porque eles sempre aparecem quando você não os quer.