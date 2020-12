Dicas e truques do Call of Duty Mobile: como jogar e ganhar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile traz uma mistura inebriante de ação, tanto no modo multiplayer quanto no Battle Royale.

Mas se você é novo no jogo, há muito o que fazer para começar e ganhar partidas e aumentar seu XP. Então, vamos mergulhar em como você pode obter o máximo de Call of Duty: Mobile em nossas dicas e truques abrangentes.

Requisitos de sistema do Call of Duty Mobile para iPhone: Requer iOS 9 ou posterior, funciona em telefones a partir do iPhone 5S; funciona a partir do iPad Air; funciona no iPod touch (6 gerações e 7 gerações)

Requer iOS 9 ou posterior, funciona em telefones a partir do iPhone 5S; funciona a partir do iPad Air; funciona no iPod touch (6 gerações e 7 gerações) Requisitos de sistema do Call of Duty Mobile para Android: requer Android 5.1 ou posterior e seu telefone precisa de pelo menos 2 GB de RAM.

Prepare o armazenamento do dispositivo: você precisará de cerca de 1,6 GB de armazenamento para instalar o CoD: Mobile e para os dados do jogo, então talvez seja necessário limpar algo. Se você estiver no limite, seu telefone não funcionará tão bem e este é um jogo exigente.

Desligue atividades e alertas em segundo plano: se você tiver um modo de jogo em seu dispositivo, agora é a hora de usá-lo para reduzir notificações indesejadas e interromper outros processos que podem estar diminuindo o desempenho de seu telefone. Para obter o melhor do CoD: M, você precisa que seu telefone funcione da melhor maneira possível.

Use o Facebook ou o login da conta do Call of Duty: Infelizmente não há login com nome de usuário / senha, você precisa usar o Facebook, sua conta da Activision do Call of Duty ou jogar como um convidado. Se você usar o login do Facebook, poderá mover seu perfil para um dispositivo diferente se você adquirir um novo telefone ou quiser jogar em um tablet, por exemplo, como faria com uma conta da Activision.

Dica Profissional: Ocasionalmente, há incentivos para usar um tipo diferente de login - talvez você possa obter um caractere diferente para se conectar à sua conta do Call of Duty, que vale a pena dar uma olhada.

Conecte seus fones de ouvido: a trilha sonora de Call of Duty: Mobile é excelente - e também ajuda você a ficar mais ciente do que está acontecendo ao seu redor. Você será capaz de identificar passos, ouvir a tosse de um rifle de atirador com silenciador e muito mais se puder ouvi-los claramente. Jogar com fones de ouvido é uma jogada profissional - ou aumente o volume dos alto-falantes, se você tiver alto-falantes estéreo.

Você precisará de uma conexão com a Internet: Sim, como este é o modo multijogador ao vivo, não há modo offline - você precisa estar conectado para jogar. Observe sua permissão de dados ou use o Wi-Fi, embora o jogo não use muitos dados.

Socorro, meu jogo está lento !: Se você parece estar travando ou se movendo repetidamente na mesma área, provavelmente é porque sua conexão está caindo. Tente ligar ou desligar o Wi-Fi ou reiniciar o roteador ou telefone para resolver o problema. Às vezes, mudamos para dados móveis quando o Wi-Fi está funcionando.

Aumente o brilho: o que você vê é o que você fotografa. Quanto mais brilhante, melhor, então desligue o brilho automático, aumente os níveis e certifique-se de que o "modo noturno" ou o "filtro de luz azul" não estejam ligados, pois isso distorcerá o visual. Se você tiver um modo de jogo em seu telefone, faça-o desativar o autobrightness.

Conecte o controlador do seu Xbox ou PS4: Você pode conectar um controlador do console para jogar no seu celular. Você será pareado com outras pessoas usando controladores quando joga, para que você não obtenha uma vantagem injusta. Primeiro conecte o controlador ao seu dispositivo via Bluetooth, depois vá em configurações> controlador e você pode ver quando o controlador está conectado e personalizar as coisas.

Há uma grande variedade de configurações e opções para Call of Duty: Mobile e o melhor depende muito de como você gosta de jogar e em qual telefone ou tablet está jogando. Vale a pena testar todas as opções.

Escolha o modo Avançado: Existem dois métodos de controle, simples ou avançado, que serão apresentados no início do jogo. Simples é autofire quando você está apontando para alguém, mas Advanced oferece controle total e é o último que você deve escolher - mesmo que isso signifique praticar um pouco mais. Você nunca chegará a lugar nenhum com controles simples.

Personalize seus controles: No lobby, toque na engrenagem de configurações e você abrirá todas as configurações do jogo. Em Controls, você terá a opção de Simples e Avançado, como acima, mas no avançado você tem o botão de personalização - toque nele e você pode arrastar elementos de controle para novos locais. Esteja ciente de que o multiplayer e o Battle Royale têm docks ligeiramente diferentes, então personalize ambos.

Ative o botão propenso para habilitar o dropshotting: Uma mudança recente foi a adição da opção de ir direto para o ventre (deitado) em vez de ter que pressionar longamente o botão agachar. O botão de bruços está desativado por padrão, mas se você ativá-lo, poderá cair no chão e continuar lutando - um movimento chamado dropshotting. É popular no PUBG e está se tornando muito comum no COD: M desde a adição da nova opção de controle. As opções estão em configurações> controles básicos> ocultar botão propenso.

Altere o modo de disparo: Na mesma área acima, em Avançado, você pode alterar como diferentes tipos de armas disparam. Você pode atirar com o quadril, mirar no alvo (ADS) ou selecionar custom. Isso permitirá que você mude o comportamento dos grupos de armas - para que você possa disparar espingardas com o quadril, por exemplo (o que vale a pena fazer).

Alterar a qualidade gráfica: Seu dispositivo detectará automaticamente as configurações do telefone na primeira inicialização, mas se quiser alterá-las, nas configurações, toque em Áudio e Gráficos. Aqui você pode selecionar a qualidade e a taxa de quadros, bem como outras opções. Brinque para obter a jogabilidade mais suave possível, porque defini-lo muito alto causará problemas se ficar irregular. É aqui que você encontrará o modo Ultra - 120 Hz - mas esteja ciente de que ele diminui a qualidade gráfica para reproduzir na taxa de quadros mais rápida.

Ajuste a sensibilidade: Dispositivos diferentes respondem de forma ligeiramente diferente e em Sensibilidade você pode alterar as configurações de como você se move, bem como a sensibilidade dos movimentos através de escopos usando o giroscópio do telefone. Eles também podem ser alterados para multijogador e Battle Royale separadamente - bem como alterados para ampliações de escopo individuais, já que você pode querer mais sensibilidade em zoom mais baixo e sensibilidade mais baixa em zoom mais alto para mantê-lo estável.

Teste suas configurações com Practice vs AI: entre no modo multijogador e toque no botão de seleção (logo acima de iniciar) para escolher o tipo de jogo. Aqui você verá "prática" e "prática contra IA". Esta é uma ótima maneira de testar armas, configurações e controles para ver como eles se sentem e se vai funcionar para você.

Observe seus amigos jogando: Você pode assistir o que seus amigos estão fazendo acessando sua lista de amigos e tocando no botão de olho - você pode vê-los jogar em tempo real.

Call of Duty: Mobile é dividido em duas seções principais. Esses são multiplayer e Battle Royale. Embora os controles sejam bastante semelhantes e os visuais sejam os mesmos, esses são modos de jogo fundamentalmente diferentes. O modo zumbi foi removido e não está mais disponível.

Existem vários mapas e modos multijogador diferentes para jogar. Os modos principais são Frontline, Team Deathmatch, Domination, Search & Destroy, Gunfight, Kill Confirmed, Hardpoint, Free for All.

Depois, há recursos de modos especiais - por exemplo - Standoff - Halloween, Sniper Only, Gun Game, Prop Hunt. Existem incentivos para jogar todos os tipos, então fique de olho no Battle Pass para ver onde pode ganhar recompensas. Os modos apresentados vêm e vão e às vezes são lançados com um novo mapa para jogar. Nosso favorito é 10 contra 10, quando disponível, pois é uma carnificina ininterrupta.

Os mapas variam de acordo com o tipo de jogo, mudando para se adequar ao tipo de jogo que você vai jogar: Killhouse, Nuketown, Hijacked, Cage, Rust, Gulag, Scrapyard, Shipment 1944, Crash, Highrise, Crash, Summit, Crossfire, Standoff , Terminal, Campo de Tiro, Hackney Yard, Decolagem, Raid, Meltdown. Os primeiros 9 são bem pequenos, os segundos 10 são maiores, mudando o estilo de jogo. Alguns mapas vêm e vão, alguns são atribuídos a modos de jogo específicos.

Também há partidas multijogador classificadas e circularão entre os modos de jogo e mapas.

No Battle Royale existem dois mapas - Isolado e Alcatraz - e você pode jogar na perspectiva de primeira ou terceira pessoa, pode jogar sozinho, em duo ou em equipe.

Em Battle Royale você basicamente salta de pára-quedas sem nada, junta armas com o objetivo de ser o último jogador ou equipe sobrevivente. A área de jogo diminui gradualmente, empurrando os jogadores sobreviventes para uma área mais restrita. É um clássico Battle Royale.

O jogo às vezes tem modos adicionais - Sniper Challenge onde são apenas armas de atirador e Warfare, que tem equipes de 20 em lados opostos para uma variação da jogabilidade BR, mas estes vêm e vão.

Embora seja bom jogar e se divertir, há um enorme sistema de recompensas em Call of Duty: Mobile. Isso vem na forma de eventos e no Passe de Batalha. Há um caminho pago e um gratuito por isso, ambos seguindo a mesma linha do tempo. Aqueles que pagam têm acesso a mais personagens, skins, CP (moeda do jogo), mas aqueles que estão no caminho livre ainda conseguem muitas coisas.

Acelere o progresso do Battle Pass: Você basicamente avança no Battle Pass ao jogar e ganhar o Battle Pass XP. No entanto, participar dos eventos irá acelerar o seu caminho e ajudá-lo a chegar aos níveis mais altos mais rapidamente, desbloqueando mais e melhores recompensas ao fazer isso.

Assistir aos eventos: O sistema de eventos adiciona alguma variedade ao jogo. Embora você possa apenas jogar TDM o tempo todo se for o que deseja, os eventos adicionam variedade e, por meio de uma série de tarefas, aumentam suas recompensas e o progresso do Passe de Batalha. Isso incluirá créditos, XP de arma, XP de passagem de batalha, caixas e, às vezes, novas armas, personagens e skins. Veja o que está listado nos eventos sazonais ou em destaque e você encontrará coisas como "Mate 30 inimigos com AGR 556 equipado com qualquer 5 acessórios". Isso basicamente o orienta no processo, ganha as recompensas e adiciona a chance de jogar todos os novos recursos do jogo.

Gunsmith é uma adição recente ao Call of Duty: Mobile, permitindo que você personalize suas armas com muitos acessórios e skins. Você tem que desbloquear muitas das opções e isso é feito jogando com essas armas - ou usando cartas de XP de arma para subir de nível aquela arma.

O Gunsmith pode ser encontrado na seção Loadout e para completar alguns eventos, você precisará usar o Gunsmith para garantir que tem o número certo de acessórios na arma certa para progredir. Basta tocar no botão Armeiro e você entrará na área. Escrevemos um guia abrangente para Armeiros bem aqui se você quiser mais detalhes.

Envie XP para amigos: Os amigos têm vários usos em COD: M e um é como método de obter mais cartas de XP de arma. Você pode enviar XP para seus amigos no jogo e receberá XP com Arma de volta. É uma tarefa diária simples que oferece mais cartas para que você possa fazer mais no Gunsmith.

Observe as estatísticas da arma: As mudanças que você faz não são apenas por diversão - elas mudam as características da arma. Isso pode ser a precisão, o dano ou a mobilidade. Os valores irão aumentar (verde) ou diminuir (vermelho) para mostrar quais mudanças você fará naquela arma. Isso permite que você mude de armas para se adequar ao seu estilo de jogo - por exemplo, aumentando a mobilidade se você gosta de jogar rápido e próximo, ou aumentando o dano e o alcance se você for um lutador de longo alcance.

Preste atenção aos benefícios: é fácil ignorar os benefícios porque nem todos eles têm um impacto imediato nas características da arma - mas podem fazer coisas como acelerar a troca do carregador ou aumentar o dano de uma arma. Uma das vantagens mais poderosas é o Akimbo, que permite carregar duas pistolas-metralhadoras Fennec - mas isso precisa ser conquistado e desbloqueado.

Há uma grande variedade de armas em Call of Duty: Mobile e você pode coletar e atualizar essas armas, aplicar skins e escolher seus loadouts para jogos multiplayer.

Aumente seu XP para desbloquear mais loadouts: Conforme você joga, você ganhará XP para subir de classificação - e desbloquear slots de loadouts extras. Você pode ter cinco loadouts diferentes, cada um com armas primárias e secundárias, granadas, uma habilidade de operador e três vantagens, o que significa que você pode escolher um loadout diferente para mapas diferentes.

Escolha suas armas com sabedoria: a carga que você carrega determina com que você entra no jogo - e isso mudará com base no mapa e tipo de jogo que você está jogando. Mapas como Killhouse, Hijacked e Nuketown são ótimos para SMGs porque é um combate corpo-a-corpo; um mapa como Crossfire é ótimo para armas de longo alcance. Ter 10 loadouts significa que você pode mudar durante uma partida para se adequar à situação.

Atualize suas armas: as recompensas podem dar a você cartas de armas para atualizações e isso pode ser qualquer coisa, desde adicionar uma mira a estender o cano. O gráfico de características da arma mostrará o impacto dessas mudanças que você fizer - e isso pode fazer uma grande diferença no desempenho dessa arma no jogo. É disso que se trata o Armeiro.

Você não pode realmente se esconder no multiplayer: embora você possa ficar fora de vista, ou encontrar um canto ou prédio para se esconder, ao jogar no multiplayer os dois lados são separados pelo inimigo usando flashes vermelhos em seu uniforme. A camuflagem não importa muito nesse sentido, já que você pode detectar as marcas vermelhas mesmo quando estiver se escondendo. Você pode ser localizado por um UAV e colocado no mapa - então lembre-se, você não é invisível.

Continue em frente: Porque você não pode se esconder, ficar parado é seu inimigo. Continue se movendo para que o inimigo não possa mirar em você. Uma habilidade para dominar é metralhar para o lado enquanto mantém o inimigo sob sua mira. Proteja-se quando ficar sem munição, saia de novo para atacar. É simples usar cobertura, mas funciona muito bem.

Use o slide: Você pode tocar no botão para baixo ao executar o slide. Isso é imprevisível e dá a você uma chance muito melhor de fazer a cobertura e evitar levar um tiro.

Familiarize-se com o crouch: Crouch é realmente útil, diminuindo sua área visível e ainda permitindo que você se mova. Há até uma vantagem para isso - Skulker - que torna você mais rápido quando se move agachado.

Use sprint: Sprinting significa que você pode se mover mais rápido. Você pode deslizar para cima o controlador de avanço ou tocar no botão de sprint para fazer isso. Há uma opção de menu para "sempre correr" também - mas use isso com cuidado - às vezes significa que você não pode parar com a precisão que deseja e pode acabar colidindo com seu inimigo por engano - mas é uma ótima opção ao usar um espingarda - como você pode correr e pulverizar. Também há um benefício para torná-lo mais rápido. Use-o.

Vá para a sua pistola: o MW11 - ou M1911 - é uma ótima arma e abate as pessoas tão prontamente quanto um rifle quando você estiver de perto. Freqüentemente, é mais rápido mudar para a pistola do que recarregar sua arma principal. É ótimo para mapas como Nuketown, quando as coisas ficam malucas no meio. Porém, evite o silenciador - ele diminui o alcance - mas através do Armeiro você pode aumentar a taxa de tiro e a capacidade para torná-lo mais eficaz.

Use suas granadas: quando a luta fica difícil, muitas vezes não há tempo para pegar uma granada, mas é um ótimo movimento de abertura: em mapas como Killhouse e Nuketown, arremessar a granada de um lado para o outro é bastante fácil e pode rapidamente acorde seu inimigo. Apenas certifique-se de não encontrar sua própria granada e certifique-se de que a imunidade inicial expirou.

Domine a granada pegajosa: a granada pegajosa é ótima porque não quica nem rola. Jogue-o pela janela, jogue-o contra a parede e ele fica lá. É ótimo para tirar atiradores de dentro de salas ou pessoas escondidas atrás de caixotes.

Domine os golpes: Os golpes são realmente poderosos. Você tem três slots para preencher e eles podem ser qualquer coisa, desde um drone caçador assassino até um caça VTOL que é basicamente um finalizador de jogo. Alguns são guiados por IA, outros oferecem controle manual. O míssil predador, por exemplo, precisa ser guiado para onde você deseja que ele atinja. A arma de sentinela pode ser posicionada e deixada, cortando o inimigo quando ele faz uma curva - mas também pode ser danificada pelo fogo inimigo. Para ativar o scorestreaks, você precisa se misturar com o inimigo e pegar alguns escalpos.

Elimine os scorestreaks da aeronave inimiga: o helicóptero stealth e o VTOL podem realmente causar danos à sua equipe, mas você pode derrubá-los. Escolha um LMG e descarregue nele e você o derrubará. Alternativa, se você tiver a habilidade Sparrow - com flechas explosivas - alguns acertos deles derrubarão a aeronave. É claro que há o FHJ-18 que irá travar e encerrar esse recorte de pontuação muito rapidamente.

Leve a luta até o inimigo: em jogos como Frontline e Team Deathmatch, leve a luta até o inimigo. Ficar para trás pode significar que você está fora do jogo, sem fazer nada enquanto seus companheiros estão lutando. Encontre esses pontos estratégicos nos mapas e domine-os, prendendo seu inimigo.

Use fumaça na imaginação: granadas de fumaça são muito úteis. Se o inimigo o prendeu - obviamente - mas se houver um atirador em um prédio pelo qual você não pode passar, fume para fora da sala, jogando aquela granada pela janela. Ou solte fumaça para lhe dar cobertura enquanto se retira do invencível inimigo restaurado. Também é muito útil no Domination quando você está capturando um local - para que o inimigo não possa ver você.

Escolha o carregamento para o mapa e a equipe: os mapas multijogador incentivam uma variedade de estilos de jogo diferentes. Crossfire, por exemplo, tem muitos lugares para atiradores, enquanto Nuketown não. Varie sua carga para se adequar ao mapa e à equipe: se você tiver cinco jogadores com rifles de precisão em Nuketown, você pode ter dificuldades ou apenas ficar entediado. Esteja preparado para mudar para maximizar o desempenho da equipe.

Dica principal para Hijacked: se você estiver jogando no mapa Hijacked (o barco), há uma passagem secreta através do barco que o levará de uma ponta a outra. Isso pode colocá-lo atrás do inimigo para que você possa igualar a pontuação. Basta entrar na cabine e procurar o buraco no chão.

Battle royale parece um jogo totalmente diferente em Call of Duty: Mobile. Você não pode começar com o seu loadout preferido, você não pode simplesmente reaparecer à vontade e tem uma área de jogo muito maior - e é um jogo muito mais tático do que o combate multiplayer. Até a interface do usuário é um pouco diferente, embora a adição de Alcatraz traga uma área de jogo menor que parece mais com multijogador.

Mudar para FPV: se você joga muito no modo multijogador e está acostumado com a visualização em primeira pessoa, pode mudar para essa visualização com um toque, em vez da visualização em terceira pessoa.

Escolha onde soltar com cuidado: o mapa isolado é bastante bem carregado com veículos e armas, mas se você cair em uma área construída, é mais provável que entre em contato direto, onde a primeira pessoa a pegar uma arma caçará todos vocês para baixo. Vá um pouco mais remoto e você terá mais chances de sobreviver nos primeiros 10 minutos. Alcatraz tem vários pontos altos e muitas vezes há rifles de precisão lá, então você pode dominar facilmente.

Trabalhe em equipe - ou não: o trabalho em equipe faz o sonho funcionar. Largue com a sua equipa, mova-se com a sua equipa, lute com a sua equipa e vencerá facilmente. Mas se seus companheiros estão determinados a entrar em contato e morrer imediatamente, você pode querer partir sozinho para sobreviver. Battle Royale é sobre sobrevivência - se você quer apenas matar, jogue no modo multijogador.

Reviva seus colegas de equipe: Existem voos de revival que o levarão de volta ao jogo, mas é melhor se você puder ser revivido por um colega de equipe. Lembre-se de que, se um companheiro de equipe estiver em contato com o inimigo, eles o ignorarão até que esteja tudo limpo - portanto, não rasteje diretamente até eles. Chegue perto, mas esteja preparado para esperar para ser revivido, se puder. Soltar a fumaça pode lhe dar cobertura enquanto você reanima alguém.

Não se preocupe, você tem um wingsuit: como você está vestindo um wingsuit, não importa se você pular de um helicóptero ou do topo de uma torre, pois você sobreviverá. Use isso a seu favor. Você pode fazer um wingsuit bem em cima de alguém e estourá-lo com sua espingarda, se não tiver o alcance para atacar do topo de uma montanha. É muito divertido.

Fique de olho no mapa e procure pegadas: saber onde o inimigo está é metade da luta na batalha real. Observe o mapa em busca de pegadas se você for um batedor, fique de ouvido atento e saberá onde estão antes que saibam que você está lá. É o caminho para a vitória.

Acertar o baralho: ao contrário do modo multijogador, em que acertar o baralho significa morrer na terra, no Battle Royale você pode se esconder e esperar até que seu inimigo esteja ao alcance antes de enfrentá-lo. Realmente funciona.

Cuidado com a munição: existem muitas armas diferentes, mas você pode enxaguar a munição muito rapidamente. Fique de olho no quanto você tem, certifique-se de não pegar coisas de que não precisa e certifique-se de que sua segunda arma seja útil.

Escrito por Chris Hall. Edição por Britta O'Boyle.