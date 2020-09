Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Acer anunciou que oferecerá suporte às novas GPUs Nvidia Geforce RTX 30 Series, começando com seus desktops Predator Orion.

Anunciadas em 1 de setembro de 2020, as GPUs Nvidia Ampere são as mais avançadas a serem suportadas pela linha de PCs para jogos da Acer. Eles consistem na GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3080 e GeForce RTX 3090. Estas são placas RTX de segunda geração da Nvidia, supostamente oferecendo até 1,9x o desempenho por watt em relação à placa Nvidia Turing RTX de primeira geração, como a GeForce RTX 2080.

O Predator Orion 900 e 500 estão recebendo GPUs Nvidia GeForce RTX 3090, enquanto o Orion 3000 terá GPU Nvidia GeForce RTX 3070.

Esses novos cartões apresentam núcleos de rastreamento de raio e núcleos tensor A placa de última geração, a GeForce RTX 3090, é capaz até de renderização gráfica de 8K 60fps. Ele efetivamente substitui as cartas da série Titan, mas estará mais amplamente disponível. Você pode aprender mais sobre cada uma das novas GPUs aqui .

A Acer disse em um comunicado à imprensa na terça-feira que está animado por estar entre os primeiros a adotar as GPUs Geforce RTX 30 Series: “Para os jogadores que exigem as últimas inovações em desempenho, os desktops Predator com as GPUs mais recentes os apoiarão para jogar em seus melhor ", disse a empresa.

A Acer também revelou que seu novo monitor de jogos Predator X25 virá com uma taxa de atualização de 360 Hz, graças ao Nvidia GSync. E o Reflex Latency Analyzer da Nvidia também será incorporado à tela de 1.920 x 1.080 IPS, fornecendo tempos de resposta rápidos e entrada precisa que os jogadores de esportes eletrônicos exigem.

Escrito por Maggie Tillman.