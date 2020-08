Agora é sua última chance de obter A Total War Saga: TROY gratuitamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Epic Games Store tem um negócio bastante épico acontecendo agora, onde você pode obter A Total War Saga: TROY gratuitamente, mas apenas se você for rápido.

O lançamento mais recente da série Total War caiu oficialmente em 13 de agosto por £ 34,99, mas por um curto período de tempo (terminando hoje) você pode obter o jogo gratuitamente simplesmente acessando sua conta Epic e reivindicando a oferta.

Este novo lançamento é um exclusivo da Epic Games Store pelos primeiros 12 meses, então você não será capaz de obtê-lo no Steam até 2021. Então, se você está pensando em obtê-lo, mas estava segurando, esta oferta é boa demais para seja verdadeiro.

Não é apenas grátis para jogar por 24 horas. Agarre-o agora e ele é seu!

Se você ainda não sabe, com este novo lançamento, a Total War Saga mudou para a Idade do Bronze com foco na batalha entre os dois reinos de Tróia e Micena.

O jogo é definido para explorar o incrível conflito entre as nações enquanto se envolve em todos os mitos e lendas que vêm com ele. Esperamos drama liderado por personagens e toda a estratégia usual, habilidade e muito mais que você esperaria de um jogo Total War.

Se você não estiver satisfeito com um jogo gratuito, também ficará satisfeito em saber que Remnant: From the Ashes também é gratuito na Epic Games Store até 20 de agosto.

Escrito por Adrian Willings.