Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Minecraft é possivelmente o ocupante original de um slot no qual o Fortnite certamente agora também entrou - um jogo que explodiu completamente na consciência do público, depois parou lentamente de falar sobre isso, apesar de ainda manter as figuras astronômicas dos jogadores.

Milhões de jogadores ainda estão explorando e descobrindo coisas novas que podem fazer em seu universo baseado em voxel, e a criatividade da cena de modificação do jogo é quase impressionante às vezes.

Essa é uma dessas ocasiões - um mod da VM Computers existe há pouco tempo, permitindo que os jogadores construam um PC real e funcional usando as peças que eles coletam no jogo, que podem inicializar alguns sistemas operacionais diferentes.

Isso já é bastante impressionante por si só, mas também é uma porta de entrada. Afinal, se você pode construir um computador funcional, certamente esse computador pode executar programas ou até jogos?

Digite o usuário do Reddit uDrunkMate, que conseguiu fazer o Doom original rodar em seu PC no jogo , literalmente criando um jogo funcional dentro de um jogo. Esse é um teste decisivo para um hack bem-sucedido, aos olhos da maioria das pessoas, e certamente estamos impressionados.

Isso levanta a questão de onde está o teto para essa tecnologia; Existe algum bloqueador real sobre o que as pessoas eventualmente executarão dentro do Minecraft? O céu é o limite, ele veria.

Escrito por Max Freeman-Mills.