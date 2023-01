Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A HBO está prestes a lançar uma nova série de TV baseada no popular jogo The Last of Us e, naturalmente, a empresa de desenvolvimento de videogames Naughty Dog não está perdendo esta oportunidade de brincar com uma parte três.

Neil Druckmann, o co-presidente da Naughty Dog e criador do The Last of Us, que ele co-desenvolveu na próxima série da HBO, disse ao The Hollywood Reporter que "há mais história para contar". Ele não revelaria oficialmente se uma terceira parte de The Last of Us é para usre, mas certamente parece uma provocação e conta como uma de apenas duas vezes que The Naughty Dog sugeriu que poderia haver um seguimento de The Last of Us de 2020, Parte 2. Em 2021, Druckmann disse ter escrito um esboço de uma história que "não estamos fazendo", mas ele ainda esperava que ela "visse a luz do dia". Ele a descreveu como explorando o que acontece após a segunda parte.

Em um post de blog compartilhado em 4 de janeiro, Naughty Dog também revelou uma nova arte conceitual para o próximo jogo multiplayer The Last of Us e prometeu que mais detalhes viriam este ano, que marca o 10º aniversário do jogo original. A franquia inteira já vendeu mais de 37 milhões de cópias em todo o mundo em dezembro de 2022.



Quanto ao novo show da HBO, que também é chamado de The Last of Us, está no ar em 15 de janeiro e estrelou Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsey como Ellie.

Você pode assistir ao trailer do show abaixo.

Escrito por Maggie Tillman.