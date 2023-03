Durante a última década, mais ou menos, o programador japonês FromSoftware reestruturou completamente o que esperamos de RPGs centrados no combate, graças aos seus jogos Dark Souls.

A sua série mais longa, no entanto, é na realidade o Armored Core, um jogo de combate mecánico que tem vindo a fazer há anos, embora sem título desde a PS3 e Xbox 360. Agora, está de volta - descubra tudo o que deve saber sobre o Armored Core VI, abaixo.

Para saber mais sobre os próximos jogos que estamos entusiasmados, consulte as nossas listas para PlayStation 5 e para Xbox Series X/S.

Núcleo Blindado 6: Trailer

FromSoftware estreou o Blindored Core 6 no The Game Awards em 2022, com um trailer de classe que se pode ver abaixo.

É bastante atmosférico e não contém qualquer jogabilidade, mas certamente define o ambiente e estabelece o que o jogo é para aqueles que não sabem - grandes robôs.

Armored Core 6: Data de lançamento

O trailer de estreia de Fires of Rubicon termina com uma informação tangível, e é realmente grande - o jogo será lançado em 2023.

Não há nada mais preciso do que isso para continuar, e presumiríamos que o seu objectivo é o final do ano, mas isto ainda é realmente encorajador.

Dado estarmos à espera que alguns grandes Elden Ring DLC cheguem provavelmente em meados de 2023, faria sentido ter o Armored Core alinhado para fechar o ano para a FromSoftware.

Núcleo Blindado 6: Plataformas

Os incêndios de Rubicon estão em desenvolvimento há muito tempo, de acordo com rumores da indústria, e isto é de facto ligeiramente apoiado pelas suas plataformas anunciadas.

O jogo será lançado não só para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mas também na PS4 e Xbox One, como Elden Ring antes dela. É impossível avaliar, nesta fase, se isto irá contribuir para qualquer compromisso no âmbito.

Haverá também um lançamento para PC, é claro(pode agora fazer uma lista de desejos no Steam), mas nada no Switch.

Núcleo Blindado 6: História

Dependendo de com quem se fala, a narração de histórias pode não ter sido sempre central para a série Armored Core, que há muito se baseia em missões.

Isso não vai mudar com Fires of Rubicon, embora a história possa assumir muito mais importância. A partir do comunicado de imprensa inicial, sabemos que o jogo se centrará no planeta Rubicon 3, onde uma substância nova e valiosa suscitou uma guerra por procuração entre corporações e ceifeiras.

Aparentemente, infiltrar-nos-emos no planeta como um mercenário e ver-nos-emos presos no meio do conflito, tentando fazer o nosso caminho.

Se teremos controlo sobre os resultados da história, ou se poderá haver decisões chave que possamos tomar, está tudo no ar nesta fase.

Sabemos que é um pouco de reinício da história - não haverá quaisquer ligações a jogos anteriores de Armored Core para que se possa preocupar.

Armored Core 6: Jogabilidade do jogo

O núcleo blindado existe há tanto tempo que a sua jogabilidade evoluiu significativamente através de gerações de consolas e mais de uma dúzia de jogos.

Isto pode ser chamado Armored Core 6, mas é uma simplificação bastante grande da linha temporal de lançamento dos jogos. Ainda assim, após uma grande entrevista com FromSoftware pela IGN, sabemos algumas coisas claras.

Este será um jogo de combate mecânico no qual poderá personalizar cada componente do seu robô de acordo com as suas especificações exactas.

Poderá querer uma velocidade de movimento mais rápida, por isso escolha um certo tipo de opção de perna, mas sacrifique o quanto pode voar e impulsionar como resultado.

Pode optar por um poder de fogo extremo com canhões de ombro, mas aceite que isso o irá atrasar - há montes deste tipo de decisões a serem tomadas, um pouco como personalizar uma arma na Modern Warfare 2.

O combate pode ser realmente rápido, mas aparentemente não se tornará algo que se pareça com o Soulsborne, uma vez que FromSoftware sabe que não foi aí que a série começou.

No entanto, haverá aparentemente um mecanismo de postura que pode abrir os inimigos a ataques críticos, o que é uma evolução para Armored Core.

Apesar do supremo sucesso da estrutura de mundo aberto de Elden Ring, o jogo também se manterá fiel a uma estrutura baseada em missões.

Aparentemente, as coisas também terão um foco pesado de jogador único, embora haverá definitivamente um modo versus para multi-jogador, sobre o qual ouviremos mais tarde.

A equipa também diz que as batalhas de chefes serão uma grande parte do jogo, testando a habilidade e determinação do jogador.