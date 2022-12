Cyberpunk 2077: A Phantom Liberty chega em 2023 e parece ótima

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A história do Cyberpunk 2077 vai continuar com uma nova expansão anunciada que inclui uma chegada inesperada na forma de Idris Elba.

A expansão é chamada de Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e foi anunciada durante o The Game Awards juntamente com outros títulos, incluindo o empolgante Death Stranding 2. Mas embora esse jogo tenha sua quota-parte de novas estrelas, provavelmente não há problema em dizer que Idris Elba aparecendo no universo do Cyberpunk 2077 é o que nos deixa mais intrigados. Há mais boas notícias também, com o CD Projekt Red confirmando que Keanu Reeves também voltará para esta expansão.

E há um trailer.

Após o que foi um lançamento bastante desastroso e cheio de bugs, o Cyberpunk 2077 se tornou algo favorito para muitos e esta nova expansão certamente receberá muita atenção. O trailer definitivamente desperta o interesse, de tal forma que é quase possível esquecer o que aconteceu da última vez que este jogo teve um grande lançamento brilhante.

Elba interpretará um personagem totalmente novo chamado Solomon Reed que será fundamental para o enredo da expansão, assim nos disseram. Isso é uma coisa muito boa, mas além disso, o pessoal do CD Projekt Red está mantendo suas cartas perto do peito. Sabemos que a expansão será basicamente ambientada em Night City's Dogtown e que Reed não é o único personagem novo a aparecer.

Reed é um "veterano agente dos Novos Estados Unidos da América" e ele vai ser muito importante, por todos os motivos.

Não sabemos quando a nova expansão vai ser lançada, mas sabemos que será no próximo ano. Portanto, apenas 12 meses completos para escolher.

Escrito por Oliver Haslam.