Tudo o que sabemos sobre Hades 2: Trailer, história e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Hades foi uma conquista espantosa - um jogo roguelike que demonstrou com total maestria como contar uma história convincente apesar de repetir padrões de jogo.

Seu desenvolvedor, Supergiant Games, nunca havia revisitado o mundo de um jogo antes, mas, felizmente, conseguiu contrariar esta tendência, anunciando uma seqüência - Hades II. Aqui estão todos os detalhes chave que você deve saber.

Se você estiver atento a mais jogos, confira nossas listas para PlayStation 5 ou para Xbox Series X e S.

Trailer Hades II

Não tínhamos a menor idéia de que um novo jogo Hades estava chegando - ele foi mantido em segredo de forma impressionante por seus desenvolvedores. Isso fez dele uma surpresa realmente agradável no The Game Awards em dezembro de 2022.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Ele foi revelado com um trailer que você pode ver abaixo.

É uma linda cena animada que transita para algumas filmagens iniciais do jogo antes de terminar, tornando-o um pouco informativo e agradável de visualização.

Data de lançamento do Hades II

Por enquanto, não temos uma indicação de quando Hades II sairá, embora até mesmo "sair" seja um pouco simplificada, como explicaremos a seguir.

Em termos de um lançamento completo do jogo, parece que não podemos esperar que isso aconteça em 2023, com 2024 parecendo mais provável nesta fase.

No entanto, isso será algo que receberemos mais notícias durante 2023, de acordo com o Supergiant Games.

Acesso antecipado ao Hades II

O primeiro Hades foi um enorme exemplo de como fazer um jogo de acesso antecipado da maneira correta. Estava disponível muito cedo para os financiadores interessados, recebia suporte e atualizações constantes, e eventualmente foi lançado como um jogo 1.0 altamente polido.

O Supergiant vai repetir esse plano desta vez, de acordo com um artigo útil do FAQ que foi carregado em seu site.

Isso significa que você poderá jogar uma versão inacabada (embora provavelmente ainda muito convincente) do Hades II, muito antes da versão final.

Aparentemente, obteremos mais informações sobre quando esta campanha de acesso antecipado entrará em ação, mas se estivéssemos adivinhando, pensaríamos que o final de 2023 é o horário mais provável, dada a redação em torno do jogo até agora.

Plataformas Hades II

Supergiant está sendo um pouco tímido sobre onde Hades II sairá, o que poderia ser explicado de algumas maneiras.

Em primeiro lugar, certamente virá primeiro ao PC, pois esse é o único lugar onde realmente residem os jogos de acesso antecipado.

Ele virá também para "plataformas de console", segundo o Supergiant, mas quais serão anunciados mais tarde, ao final da linha.

Isto pode ser porque há acordos de exclusividade sendo discutidos com a Sony ou a Microsoft(Game Pass, qualquer um?) ou porque o hardware da Nintendo pode estar atualizado no momento em que for lançado.

De qualquer forma, isso significa que temos que esperar antes de poder confirmar com certeza onde o Hades II será jogável.

A história de Hades II

O Supergiant diz que Hades II é uma seqüência direta de Hades, mas que não exigirá o conhecimento completo do primeiro jogo para ser desfrutado.

Desta vez vamos jogar como Melinoë, um dos irmãos de Zagreus e a Princesa do Submundo, enquanto ela procura resgatar seu pai preso Zeus e derrubar Chronos, o Titã do Tempo.

Sem dúvida, encontraremos outro sortimento de deuses e figuras míticas pelo caminho, conhecendo-os e descobrindo suas histórias à medida que o tempo avança.

Mal podemos esperar para cavar este lado das coisas, dado o quão brilhantemente tudo foi gerenciado no primeiro Hades.

Jogabilidade do Hades II

Dos vislumbres no trailer da revelação, e com base nas descrições do Supergiant, parece que Hades II vai refinar a fórmula em vez de escrever uma nova inteiramente.

Portanto, espere algumas garantias - um ponto de vista isométrico e uma estrutura roguelike, em primeiro lugar. Haverá uma área central onde você poderá conversar com as pessoas entre corridas e atualizações de compras e cosméticos.

As corridas o moverão através de áreas aleatórias e os inimigos coletando atualizações igualmente aleatórias para criar novas construções a cada vez, através de um mundo que o Supergiant diz que será maior e mais profundo do que antes.

Prime Early Access Sale: Todas as melhores ofertas do Prime Day 2 nos EUA Por Chris Hall · 12 Outubro 2022 O Amazon Prime Day está de volta, com a Prime Early Access Sale - com ofertas em uma gama de produtos.

Se isto significa mais armas para escolher, uma gama mais ampla de variáveis em termos de atualizações e boons, ou todos os acima mencionados, o tempo o dirá.

Os pequenos clipes que vimos sugerem que o combate fluido, responsivo e claro do primeiro jogo estará de volta em força, de modo que você pode ter certeza de que ele irá lidar muito bem de fato.

Escrito por Max Freeman-Mills.