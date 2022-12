Atari está trazendo de volta um jogo que era tão difícil que todos o odiavam.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Atari está revivendo Akka Arrh, um jogo que foi lançado originalmente como um gabinete de arcade em 1982 e que era tão difícil de jogar quanto de pronunciar.

O jogo é uma espécie de wave shooter e é o resultado de uma nova colaboração entre Atari e o desenvolvedor Jeff Minter, o homem responsável pelo Tempest 4000, entre outras coisas. Agora, os dois trabalharão juntos para dar nova vida ao jogo Akka Arrh para PC, PS4, PS5, Xbox Series S/X, e Nintendo Switch. Ah, e Atari VCS. Atualmente está previsto para um lançamento no início de 2023.

Quanto ao que na Terra é Akka Arrh, é uma história divertida. O jogo foi originalmente criado em 1982, mas foi cancelado porque os playtesters disseram que era muito difícil. Os jogadores tinham que lidar com ondas de inimigos e usar uma trackball para atingi-los. O jogador realmente controlava o Sentinel que tinha um campo octogonal ao redor dele e estava posicionado no centro da tela. A idéia era que as pessoas destruiriam os inimigos e iriam atrás deles se encontrassem uma forma de entrar naquele campo.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tudo isso parece mais complicado do que provavelmente era, embora talvez não, se quisermos acreditar nos jogadores. O jogo foi enlatado, com apenas três armários de arcada que se pensava terem sido feitos.

As melhores ofertas Nintendo Switch para Cyber Monday 2022: A melhor economia em Switch Por Max Freeman-Mills · 28 Novembro 2022 · Com a Cyber Monday aqui finalmente, quais são os acordos para o Switch?

Mas esta não é a primeira vez que Akka Arrh aparece desde então. Depois que uma ROM arcade vazou on-line em 2019, Atari lançou o jogo como parte da coleção Atari 50: The Anniversary Celebration. Mas agora vai ser uma coisa independente e tudo renovado graças a Minter e seu estilo gráfico sem dúvida de quebrar os olhos.

Escrito por Oliver Haslam.