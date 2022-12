Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Dead Island 2 tem sido um longo, longo tempo vindo, com rumores de cancelamento e desastres circulando pelo jogo por praticamente uma década.

A primeira Ilha Morta chegou em 2011, afinal de contas, então estamos mais de uma década na espera de sua muito tímida sequela. Mas finalmente chegou a hora, e a Ilha Morta 2 está quase chegando. Aqui estão todos os fatos-chave.

Data de lançamento do Dead Island 2

Dead Island 2 tem se atrasado tanto quanto qualquer jogo em memória recente (e isso é dizer algo dada a abordagem da indústria).

No entanto, agora tem uma data teoricamente final de lançamento no calendário - 28 de abril de 2023.

O jogo foi inicialmente previsto para ser lançado há muito tempo, mas, mais recentemente, o objetivo era 12 semanas antes de ser adiado - espera-se que pela última vez.

O atraso é de apenas 12 curtas semanas e o desenvolvimento está na reta final agora. A nova data de lançamento para Dead Island 2 será 28 de abril de 2023.#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/Vf1NARTECo- Dead Island (@deadislandgame) 17 de novembro de 2022

O triste fato é que nunca podemos ter certeza de que um jogo sairá a tempo até bem antes de sua data, então fique atento a esta frente!

Plataforma Dead Island 2

Dead Island 2 foi sugerido pela primeira vez quando teria sido um título inicial para o PS4 e Xbox One, mas os tempos mudaram drasticamente desde então.

Agora, em vez disso, também está sendo lançado em uma série de plataformas de geração atual. Você pode pré-ordená-lo no PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Reboques Ilha Morta 2

Tem havido um monte inteiro de trailers da Ilha Morta 2 desde que ela foi remontada na Gamescom no verão de 2022, incluindo muita jogabilidade.

O trailer revelador está embutido abaixo, e é um olhar atmosférico e giratório sobre o que será potencialmente um jogo de ação vibrante.

Isto foi seguido imediatamente por um gameplay real que revela, também, alguns de seus sistemas para os telespectadores.

Desde então, a editora Deep Silver tem sido bastante livre e fácil com as imagens reais do jogo, e nós tivemos uma visão mais longa do jogo em uma vitrine dedicada em dezembro de 2022, que incluiu o trailer abaixo da jogabilidade.

Isto dá uma visão mais longa do tipo de armamento que estaremos empunhando no jogo final, juntamente com alguns vislumbres claros de vários ambientes e personagens.

História de Dead Island 2

Se você verificou alguns dos reboques acima, você notará uma partida maciça do ponto de vista da história na Ilha Morta 2 - não está situada em uma ilha!

O primeiro jogo foi realizado em Banoi, uma ilha inventada perto da Austrália, mas desta vez estamos em uma recriação do mundo real de Los Angeles, nos Estados Unidos, o que dá uma sensação muito diferente.

Parece mais próximo de algo como Grand Theft Auto em sua abordagem, e estaremos interessados em ver como as bordas do mapa estão fechadas na ausência de um oceano em três das quatro direções.

O jogo é aparentemente definido alguns meses após a primeira Ilha Morta, porém, com a Califórnia em um bloqueio militar, portanto, é provável que haja barricadas.

Parece que jogaremos como alguns sobreviventes diferentes, sendo potencialmente capazes de trocar entre eles. Pelo menos alguns desses personagens foram mordidos por zumbis, mas aparentemente não fatalmente infectados, o que imaginamos que desempenhará um papel importante na trama do jogo.

Jogabilidade da Ilha Morta 2

O primeiro Dead Island (e seus relançamentos posteriores) é um jogo violento, cheio de ação, que se inclina fortemente para o combate corpo a corpo, mas que também apresenta alguma jogabilidade com armas.

Parece que a Ilha Morta 2 vai manter aquela vela acesa, com um monte de armas para experimentar, de katanas a tacos de beisebol e espadas.

Você será capaz de modificá-los usando um sistema de artesanato para transformá-los em armas elementares, o que parece legal.

Haverá também outra gama de armas de fogo para pegar, embora você provavelmente descobrirá que as munições são bastante escassas para garantir que não sejam muito poderosas.

O jogo será um mundo aberto, permitindo que você percorra Los Angeles ajudando as pessoas e fazendo seu caminho, embora não haja nenhuma indicação no momento de nenhum veículo, então você provavelmente estará andando a pé na maior parte do tempo.

