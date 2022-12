Elden Ring está finalmente conseguindo o DLC pelo qual vem clamando

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Elden Ring, o jogo de muitas pessoas do ano, está recebendo PVP DLC grátis que verá os gamers lutando no Coliseu. E está chegando muito em breve.

Em quanto tempo? Que tal uma atualização do jogo em 7 de dezembro, o que significa que há apenas horas antes que o DLC esteja disponível para todos que o desejarem. DaSoftware diz que os jogadores vão provar seu valor em "vários duelos e batalhas" tanto por conta própria como com os outros.

Saiam, guerreiros, e aproveitem a glória do Coliseu.



Prove seu valor em vários duelos e batalhas, juntos ou por conta própria na atualização gratuita do Coliseu. Em breve 7.#ELDENRING pic.twitter.com/TAq4c0vaG2- ELDEN RING (@ELDENRING) 6 de dezembro de 2022

Parece muito legal, certo? Este é exatamente o tipo de DLC pelo qual a Elden Ring e seus jogadores têm clamado e o fato de a FromSoftware ter essencialmente deixado cair a sombra só o torna ainda mais surpreendente.

Entretanto, o fato de o DLC do jogo ter sido anunciado antes do The Game Awards, faz com que alguns se perguntem se haverá mais, talvez como parte de um anúncio maior. Só o tempo dirá, mas mesmo que isso não seja o caso, com certeza serão alguns dias importantes para Elden Ring e seus fãs fiéis agora têm algum DLC para desfrutar.

Embora Elden Ring não tenha sido nomeado o jogo Pocket-lint do ano, ele chegou perto do Deus da Guerra Ragnarök. E isso não é motivo de vergonha!

