EE Pocket-lint Awards 2022: Jogo / dispositivo VR do ano

(Pocket-lint) - Os últimos dois anos têm sido ótimos para jogos com vários dispositivos que chamam nossa atenção.

Se você queria um console poderoso, algo portátil e portátil ou mergulhar no mundo da realidade virtual, tem havido algo para todos.

Assumindo, isto é, que você poderia ter acesso a um. Porque muitos dos dispositivos que consideramos como os melhores dispositivos para jogos ou VR têm sido muito procurados e por bons motivos também.

Para o EE Pocket-lint Awards deste ano, selecionamos o que consideramos ser os verdadeiros vencedores para 2022.

O melhor dispositivo de jogo: Sony PlayStation 5

A popularidade da PlayStation 5 é inegável, tanto que desde o seu lançamento tem sido uma verdadeira luta para comprar uma.

Está longe de ser minúscula, mas o que lhe falta em forma compacta compensa em capacidades de jogo. É uma excelente peça de kit de entretenimento doméstico e algo para realmente cobiçar. Com desempenho de próxima geração que inclui tempos de carga de jogo ultra-rápidos, traçado de raio e HDR10 e muito mais.

Altamente elogiado: Nintendo Switch OLED

O Nintendo Switch original era um verdadeiro trocador de jogos e o modelo Switch OLED apenas o tornava ainda mais atraente.

Com muitos jogos recentes e modernos fazendo seu caminho até o Switch, há muitas razões para querer um, além do acesso às aventuras clássicas da Nintendo em um poderoso dispositivo portátil.

O Nintendo Switch OLED é um console portátil magnificamente bom que proporciona uma das melhores experiências ao redor.

O melhor do resto

Não há como negar que houve alguns grandes dispositivos de jogo lançados recentemente. Vimos e desfrutamos muito bem de alguns deles que recomendamos considerar.

Estes incluem o Meta Quest 2, que é um fone de ouvido VR autônomo fantasticamente popular que é amado tanto pelas massas quanto por nós. Ele tem um catálogo sempre crescente de jogos e funciona até mesmo com jogos PCVR também. Com experiências multiplayer e até mesmo a capacidade de assistir Netflix em uma tela grande pessoal, ele tem muitas razões para comprar.

O Pico 4 é uma alternativa interessante ao Meta Quest 2, que descobrimos ser cheio de potencial. É acessível, mas cheio de energia para proporcionar uma experiência VR bela e imersiva.

O Steam Deck é outro aparelho portátil que vale bem o seu dinheiro. É mais potente que o Switch, embora não dure tanto tempo antes de precisar de uma carga. É fácil de jogar e tem o poder de executar todos os tipos de jogos sem alarde. Também é muito mais fácil de comprar agora do que costumava ser. o que significa que também é apelativo.

OXbox Series X é outra besta de jogo e uma ótima alternativa para a PlayStation 5. Também está tão perto de ser um PC mini-gaming que já não é mais um console.

O que são os Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

