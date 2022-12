EE Pocket-lint Awards 2022: Jogo do ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Este foi um bom ano para os jogos, com mais de um título clássico saindo e vários jogos que poderiam ter ganho prêmios em anos anteriores, tendo que se contentar em não ganhar.

Foi um ano extremamente forte para a PlayStation graças às franquias de sucesso exclusivo, incluindo God of War e Horizon, e também houve algumas entradas realmente impressionantes no Nintendo Switch.

Desde inovações maciças de jogabilidade até as histórias mais imersivas já contadas, vimos tudo isso este ano, mas apenas um jogo pode sair no topo em nosso julgamento no EE Pocket-lint Awards.

O jogo do ano: Deus da Guerra Ragnarök

squirrel_widget_12855238

Melhores ofertas PlayStation Black Friday 2022: acessórios PS Plus, PS5 / PS4 e mais Por Rik Henderson · 25 Novembro 2022 · Os fãs da PlayStation se regozijam, há muitas economias incríveis em acessórios e PS Plus esta sexta-feira preta.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O Estúdio Santa Monica cimentou seu lugar como uma das verdadeiras jóias da coroa da PlayStation com este seguimento estelar do Deus da Guerra revelador de 2018.

Kratos e Atreus continuam a se opor às profecias com as quais têm sido marcados enquanto o panteão nórdico se prepara para a vinda de Ragnarök, com Thor e Odin oferecendo ameaças e ameaças consistentes.

Mecanicamente, esta é uma evolução graciosa do primeiro jogo, com áreas abertas maiores e combate mais fluido e adaptável - se você aumentar sua dificuldade, você começará a ver o quão bem construído é realmente seu sistema de combate.

A história é a verdadeira estrela, porém, contada com atenção aos detalhes, escolhas narrativas surpreendentes e uma dedicação à exploração da ligação entre pai e filho que a leva a uma conclusão comovente. É um jogo de agitação, e a definição de um jogo obrigatório se você tiver uma PS5 ou PS4.

Altamente elogiado: Anel Elden

squirrel_widget_6233165

Elden Ring só falhou por uma lasca, graças à sua abordagem às vezes imperdoável das dificuldades, mas também é uma experiência simplesmente maravilhosa a ser vivida.

Transplantar a mecânica do Dark Souls em um mundo aberto incrível, desconcertante e misterioso e permitir que o jogador o explore verdadeiramente por si mesmo sente exatamente como o avanço que ele representa. Espere que Elden Ring influencie muitos jogos na próxima meia-década.

O melhor do resto

Nossos outros indicados para o Best Game valem a pena procurar jogar separadamente se você tiver um sistema no qual eles tenham lançado - todos eles são títulos soberbos. Horizon Forbidden West continuou a história de Aloy e ofereceu uma fatia simplesmente deslumbrante da América pós-apocalíptica para explorar, e foi o jogo favorito de muitas pessoas este ano. Forza Horizon 5 mostrou como um jogo de dirigir pode ser divertido e relaxante, e demonstrou o domínio do gênero por parte de seus desenvolvedores. Bayonetta 3 ofereceu algumas das ações de caráter mais inquietantes e intrincadas que já experimentamos. Finalmente, Stray tomou o mundo de assalto e contou uma linda pequena história em um mundo de design deslumbrante.

O que são os prêmios Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com julgamento acontecendo no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

O Pocket-lint Awards foi realizado pela 19ª vez em 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Chris Hall.