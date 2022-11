Este Alyx mod de Levitação Half-Life acrescenta mais conteúdo VR de jogo obrigatório

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Half-Life Alyx já é uma entrada VR muito popular em um mundo que a Valve criou, mas agora há um novo conteúdo através de um modo-jogador a ser tido.

Você poderia argumentar que nenhum outro jogo VR conseguiu capturar a imaginação da mesma forma que o Half-Life Alyx, mas com a Valve aparentemente relutante em nos dar uma nova entrada na franquia, ela foi deixada para os indivíduos pegarem de onde ela parou. Levitação é um novo mod que faz exatamente isso ao adicionar novo conteúdo ao jogo - e você pode baixá-lo de graça agora.

Esta também não é uma oferta medíocre. Mais de 600 revisões a vapor dão ao mod uma pontuação perfeita até agora, com o design de nível sendo um dos principais pontos de discussão. O add-on vê os jogadores mergulharem no mistério do que aconteceu com duas pessoas que se propuseram a investigar um edifício flutuante, daí o nome. Não vamos entrar mais nisso - por que arruinar a diversão?

Você pode ter uma idéia do que esperar do trailer e se o jogo for tão impressionante, não há surpresa de que esteja recebendo críticas de rave.

Você pode baixar o novo add-on de Levitação do Steam Workshop agora. É claro que você precisará ter Half-Life Alyx e um fone de ouvido VR compatível para entrar na ação. Mas se você ainda não o fez, há uma boa chance de que o trailer tenha você procurando um na internet agora mesmo.

Escrito por Oliver Haslam.