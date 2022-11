Algumas animações de morte do Protocolo Callisto são pagas pelo DLC

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os gamers que pegarem o Protocolo Callisto em 2 de dezembro não terão acesso a todas as animações de morte do jogo com DLCs pagos adicionando novas mais tarde.

Embora o DLC não seja nada novo, alguns já estão apontando para o fato de que talvez o Callisto Protocol tenha retirado conteúdo do lançamento original do jogo para vendê-lo como conteúdo mais tarde. Entretanto, o CEO da Striking Distance Studios, Glen Schofield, diz que esse não é o caso de modo algum. Principalmente, porque o conteúdo ainda nem existe. Schofield continua dizendo que a única razão para que mais animações de morte sejam disponibilizadas é que são os gamers que as pedem.

Para ser claro: não estamos impedindo nada do jogo principal para o passe de temporada. Ainda nem sequer começamos a trabalhar neste conteúdo. É tudo novo em que estaremos trabalhando no novo ano. Os torcedores pediram MAIS MORES mortes, por isso estamos fazendo disso uma prioridade no próximo ano - Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 23 de novembro de 2022

As animações de morte farão parte de dois pacotes, o Riot Bundle e o Contagion Bundle. Ambos estão incluídos no Season Pass que faz parte da Edição Digital Deluxe. Poderia ser mais claro, para ter certeza.

Você receberá mais em seus pacotes, no entanto. O pacote Contagion vem com um novo modo ultra-duro com permadeath, bem como algumas peles. Esse Pacote Riot inclui um modo de sobrevivência e mais peles também.

O lançamento do Protocolo Callisto está previsto para 2 de dezembro, e já é um jogo que os fãs do Dead Space estão ansiosos para colocar suas mãos.

