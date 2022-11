A próxima atualização do Witcher 3 revelou, e parece selvagem

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A CD Projekt Red, a empresa por trás do popular The Witcher 3: Wild Hunt, detalhou as melhorias que estão chegando para a próxima atualização do jogo.

A atualização estará disponível para a PlayStation 5 e Xbox Series X/S em 14 de dezembro e o CD Projekt Red mostrou a nova versão pela primeira vez. A empresa confirmou que o título oferecerá tanto 30fps com traçado de raio quanto 60fps sem opções em todos os três consoles de próxima geração.

Haverá também uma série de melhorias e ajustes na jogabilidade, com o DLC baseado na série The Witcher Netflix expandindo-se para sua própria busca. Haverá também suporte de progresso cruzado, significando que os jogadores podem mover seus jogos salvos do console para o PC e voltar novamente pela primeira vez.

Outras adições notáveis incluem o feedback tácito sobre o PS5, bem como ajustes para o magic-wielding. O mapa problemático também está recebendo algum amor, com novos ajustes de filtro eliminando alguns desses pontos de interrogação que costumavam atrapalhar, bem, tudo.

O CD Projekt Red também confirmou algumas novas características de acessibilidade, incluindo a capacidade de ajustar as legendas, com a habitual variedade de correções de bugs e melhorias gerais de desempenho também tocadas.

Tudo isso significa que a próxima versão do The Witcher 3: Wild Hunt será a melhor até agora. Se você ainda não a tomou como pin, esta nova atualização seria uma boa hora para consertar isso.

Escrito por Oliver Haslam.