(Pocket-lint) - A Numskull Designs apresentou pela primeira vez suas mini-máquinas Quarter Arcades há quatro anos, com o lançamento da Pac-Man, mas suas duas unidades seguintes poderiam muito bem ser suas melhores até agora.

A edição limitada das versões trimestrais de Space Invaders e Space Invaders Parte II se juntará à linha em expansão como parte do 45º aniversário do clássico shoot-em-up no próximo ano, e agora elas estão disponíveis para pré-compra.

Há também versões de edição especial que serão disponibilizadas para aqueles que fizerem encomendas rápidas - 78 armários Space Invaders e 79 do acompanhamento foram assinados pelo criador do jogo, Tomohiro Nishikado. Os números representam os anos em que foram lançados respectivamente e você também receberá um maço de outras mercadorias, incluindo um certificado de autenticidade de colecionador, um cartão postal e uma moeda de colecionador. Uma banqueta oficial da Taito Space Invaders, projetada para escalar, também fará parte do pacote.

Este conjunto de edição limitada será exclusivo para JustGeek.

Os modelos padrão têm as mesmas características, no entanto - uma concha de madeira, arte realista, forma e botões, a ROM arcade original, mais a tela TFT de 5 polegadas colorida (4:3). A tela também é espelhada, como a original, com o "efeito fantasma da Pepper", que a tornou tão icônica.

Ambos os gabinetes medem 440 x 166 x 225mm e vêm com um alto-falante de 3W embutido (com controle de volume). Você pode carregar cada um através de uma bateria de lítio incluída.

Os pedidos serão entregues em julho/agosto de 2023 com preços ainda a serem revelados. As atuais máquinas Quarter Arcade custam cerca de £150 no Reino Unido, $160 nos EUA.

Escrito por Rik Henderson.