Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O popular jogo de batalha de cartas para Android e iOS, WWE Supercard, recebe hoje sua nova temporada, com três novos níveis e uma pilha de novas características.

A atualização anual da temporada estará disponível mais tarde, após uma pausa de manutenção planejada a partir das 9h PST (horário da costa leste dos EUA). As atualizações dos anos anteriores levaram pelo menos um par de horas para serem concluídas, portanto esperamos o mesmo novamente.

Você provavelmente também terá que atualizar o aplicativo em si (se seu telefone/tabela não o fizer automaticamente), já que há algumas mudanças importantes chegando ao jogo.

As três novas camadas serão Octane, Extinction e Pixel, enquanto a Season 9 também introduzirá um novo modo de jogo: Mesas, escadas e cadeiras (TLC). É tarefa sua encontrar as três diferentes peças de jogo do adversário (uma mesa, escada e cadeira) antes que elas encontrem as suas.

Haverá também comentários do anfitrião da WWE Michael Cole, além de novos Equipamentos Especiais que fornecerão aumentos extras de estatísticas para cartões específicos, e Cartões de Anunciador para adicionar mais personalização ao seu jogo.

Veja as Festas voltarem, para que você possa ganhar recompensas fazendo previsões corretas durante eventos reais da WWE ao vivo. Entretanto, se algo como a versão da última temporada, aqueles no Reino Unido e na Europa podem ter dificuldades para participar deles, considerando os fusos horários.

O WWE Supercard é um jogo gratuito para baixar e jogar. Ele requer um mínimo de iOS 12 ou Android 5 para ser executado. Os dispositivos mais rápidos são capazes de rodar o jogo em até 60fps.

Escrito por Rik Henderson.