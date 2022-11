Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Remedy nos pegou de surpresa no final de 2022 ao anunciar que está trabalhando em uma seqüência para o Control, seu atirador paranormal atingido de alguns anos antes.

Para ser claro, a surpresa não foi que algo estivesse em andamento, mas simplesmente que a Remedy faria seu anúncio de uma forma tão discreta. Não podemos esperar pelo Controle 2 - encontrar tudo o que escarrapachamos sobre o jogo, aqui mesmo.

Anúncio do Control 2

O remédio apareceu em 11 de novembro de 2022 com a notícia de que está trabalhando no Control 2, na forma de um anúncio sobre a estrutura de publicação e desenvolvimento do jogo.

Assinamos um acordo com a 505 Games para co-desenvolver e co-editar o Control 2, uma seqüência do Control. Leia o anúncio :



Este é um momento muito emocionante para nós! Mikael Kasurinen, Diretor de Jogos da franquia, conta mais: https://t.co/KJCHIWgBlU pic.twitter.com/TuTEMr1tjv- Remedy Entertainment (@remedygames) 11 de novembro de 2022

Isso é um motivo tão técnico para anunciar um jogo como nunca vimos, mas não tira o fato excitante de que o jogo agora está confirmado e oficial.

Data de lançamento do Control 2

O anúncio do desenvolvimento do Control 2 não contém nenhum detalhe difícil sobre a linha do tempo para seu lançamento, mas a breve declaração da própria Remedy sobre o assunto contém uma dica.

Mikael Kasurinen, diretor de jogos da franquia Control, menciona que "vai levar algum tempo" para fazer o jogo, e que ainda são "dias iniciais" no projeto enquanto discute o quão excitante o jogo está olhando para este estágio muito inicial.

Essa é a sua deixa para assumir que o Controle 2 levará anos para chegar - imaginamos que está previsto para um lançamento não antes do final de 2025 nesta fase, mas uma data posterior poderia muito bem ser possível. Esta pode demorar um pouco para chegar, amigos.

Controle 2 plataformas

O anúncio sobre o desenvolvimento do Control 2 foi na verdade bastante categórico quando se trata das plataformas do jogo - confirma que o Control 2 está sendo feito para PC, PlayStation 5, e Xbox Series X/S.

Isso significa que é sem surpresas apenas um jogo de geração atual, sem desenvolvimento para Xbox One ou PS4.

Isso é muito lógico considerando quão visualmente impressionante o primeiro jogo foi em hardware antigo - espere que o Control 2 empurre o envelope visual.

Controle 2 trailer

Ainda não houve um trailer para o Control 2, ou mesmo um screenshot dentro do jogo, deixando claro o quão cedo o jogo está em seu processo de desenvolvimento.

Assim que isto mudar e qualquer trailer estrear, atualizaremos este artigo para incluir um vídeo embutido.

História do Control 2

Aqui está seu aviso - daqui para frente, há spoilers para o primeiro jogo!

O primeiro Controle contou uma história tortuosa e assustadora sobre Jesse Faden, o personagem do jogador. Ela chega ao núcleo central do Federal Bureau of Control, uma agência americana que investiga eventos paranormais.

Jesse encontra a FBC em um estranho estado suspenso, sendo invadida por algo que ela apelida de Hiss, uma força que pode possuir pessoas e mexer com a cabeça delas.

É uma história louca contada ao longo do jogo, com coisas cada vez mais crescendo no sobrenatural, e Jesse ganha mais e mais poderes loucos através dele.

O controle termina com Jesse assumindo seu lugar como diretora da FBC com o Hiss ainda uma questão ao vivo. Entretanto, o jogo pós-lançamento da DLC, AWE, mudou tudo.

Ele reintroduziu Alan Wake, da outra franquia de horror de ação da Remedy, e amarrou os dois universos juntos. Com Alan Wake 2 também em desenvolvimento e com previsão de sair mais cedo, nos perguntamos se a Remedy está construindo uma narrativa compartilhada através das duas seqüelas que planejou.

Ainda não temos nenhum detalhe ou indicação sobre como será a história de Control 2, mas uma ligação mais próxima com Alan Wake parece estar muito bem clara.

Jogabilidade do Control 2

Novamente, tudo que podemos fazer para uma estimativa da jogabilidade do Control 2 é olhar para o primeiro jogo - este começa como um simples atirador de terceira pessoa, mas rapidamente fica mais selvagem.

Você começa a reunir poderes, desde a habilidade de mover objetos com sua mente e jogá-los em inimigos até, eventualmente, ser capaz de voar literalmente em níveis.

É uma mistura brilhante de atirar com poderes baseados na física e flui muito bem. Assumimos que o Controle 2 se baseará nisto para uma gama ainda mais cheia de opções de jogabilidade.

