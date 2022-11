Tudo o que sabemos sobre Alan Wake 2: História, trailer e muito mais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O primeiro jogo de Alan Wake foi um pouco um sucesso de culto - não necessariamente mudou o número de cópias sísmicas, mas sua história assustadora sobre um escritor de horror assombrado por monstros que ele poderia ter criado, atingiu a casa com muitos que o jogaram.

Agora, após remasterizar esse jogo para hardware moderno, o desenvolvedor Remedy está trabalhando em uma seqüência apropriada - descubra todos os detalhes chave abaixo.

Alan Wake 2 teaser trailer

Recebemos nosso primeiro e único teaser para Alan Wake 2 em 2021 durante o The Game Awards - nada mais saiu desde então.

É um olhar curto e assustador sobre o novo design de Alan, e indica que podemos esperar que o jogo vá para alguns lugares bastante assustadores quando ele eventualmente sair.

Alan Wake 2 data de lançamento

O trailer teaser do Alan Wake 2 confirma que o jogo está planejado para um lançamento em 2023 , sem uma data mais precisa do que essa.

Isto foi reiterado no final de outubro de 2022, quando a revisão de negócios da Remedy nomeou o jogo como um jogo que ainda espera ser lançado em 2023. Isso significa que podemos estar relativamente confiantes de que não haverá um atraso inesperado antes que ele seja lançado.

Ainda assim, também teremos que esperar para ver quando a Remedy fixará uma data de lançamento mais precisa, em vez de uma janela com um ano de duração.

Plataformas Alan Wake 2

Esse trailer teaser pode ser curto, mas também nos deu alguns pequenos detalhes realmente úteis sobre quais plataformas o jogo está planejado.

Tem logotipos para a PlayStation 5, Xbox Series X/S e a Epic Games Store no PC, de modo que parece ser a soma total de onde ele vai aparecer.

Isto significa que ele está se juntando às crescentes classificações de jogos que estão pulando a PlayStation 4 e o Xbox One generation, hardware mais antigo que simplesmente retém a proeza visual de Alan Wake 2.

A história e a jogabilidade de Alan Wake 2

O trailer de Alan Wake 2 sugere que nosso torturado escritor ainda estará passando por alguma luta psicológica, com a escuridão continuando a assombrá-lo como aconteceu no primeiro jogo e em seu DLC.

Também sugere que Alan poderá ser forçado a entrar em algumas situações obscuras, com ambigüidade sobre se ele se considera um dos "monstros" que sua voz-off menciona.

Não sabemos muito mais sobre a história do que isso, mas a Remedy estabeleceu em sua expansão final para o excelente Controle que ambos os jogos acontecem no mesmo universo. Isto poderia significar que poderíamos esperar algum cruzamento (seja gentil ou óbvio) entre as histórias dos dois jogos.

Se Alan Wake 2 se agarra à fórmula do primeiro jogo em termos de jogabilidade, esperaríamos que ele trouxesse de volta o mecanismo central, envolvendo Alan gerenciando as baterias em uma lanterna e tentando ficar em áreas bem iluminadas para evitar presenças monstruosas e inimigos possuídos.

Sabemos que ainda será um jogo para terceira pessoa, e também que vários atores de voz do primeiro jogo retomarão seus papéis, sugerindo que haverá uma quantidade moderada de continuidade. O criador do jogo, Sam Lake, também disse que o conhecimento do primeiro jogo não será realmente necessário, no entanto.

Espere muita tensão tanto do gerenciamento de recursos quanto dos sustos cuidadosamente criados que o jogo cairá sobre você - Remedy diz que Alan Wake 2 será o jogo mais puramente assustador que ele já fez, o que significa que poderemos estar em um momento bastante horrível em pontos.

