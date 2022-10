O Protocolo Callisto é violento demais para o Japão, liberado enlatado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Protocolo Callisto é o grande lançamento da próxima semana, mas não se você mora no Japão - seu lançamento foi cancelado porque é muito violento.

O jogo, que deveria chegar na PlayStation, Xbox e PC no dia 2 de dezembro, agora não vai chegar. Pelo menos não no Japão. isso foi depois de Striking Distance e a editora Krafton tomou a decisão de obter a certificação de lançamento do jogo pelo CERO. O equipamento é a versão japonesa do PEGI na Europa e do ESRB na Europa, e sem uma classificação do CERO, nada pode ser lançado.

De acordo com um tweet na conta do Twitter japonês do jogo, o jogo simplesmente não foi capaz de "passar a classificação do CERO" de acordo com a tradução automática. Em vez de mudar o conteúdo do jogo para alcançar uma classificação, a equipe por trás do Protocolo decidiu cancelar o lançamento por completo.

O tweet continua dizendo que qualquer pessoa que tenha colocado uma pré-compra para o Protocolo Callisto no Japão receberá um reembolso total, como certamente seria de se esperar.

No entanto, há algumas boas notícias, pelo menos para as pessoas fora do Japão. O surpreendente CEO à distância Glen Schofield já tem feito ruídos sobre uma possível sequela, dizendo à Inverse que a equipe já tem algumas idéias legais para o que esse jogo poderia oferecer. Ele continuou dizendo que sempre começa a procurar a próxima grande coisa, assim que o trabalho no projeto anterior estiver concluído.

Isso é agora, então, com o The Callisto Protocol a poucos dias de estar nas mãos de jogadores de todos os lugares. Mas não os do Japão, infelizmente.

Escrito por Oliver Haslam.