(Pocket-lint) - The Witcher tornou-se um universo bastante imenso em jogos, com o enorme sucesso de The Witcher 3: Wild Hunt criando oceanos de boa vontade e antecipação para mais jogos da série.

O CD Projekt Red anunciou há algum tempo que está trabalhando no próximo grande jogo The Witcher, mas uma notícia mais recente é que também está supervisionando um remake do jogo The Witcher original. Aqui estão todos os detalhes que você precisa saber sobre o The Witcher Remake.

O anúncio do The Witcher Remake

A CD Projekt Red anuncia seu projeto de diversas maneiras, desde os tradicionais trailers cintilantes até as simples menções em chamadas de ganhos, e trouxe The Witcher Remake à luz de uma maneira bem discreta.

Um simples post no blog confirmando que o jogo está sendo refeito foi carregado no final de outubro de 2022, ao qual está ligado pelo Tweet abaixo.

Estamos entusiasmados em revelar que, juntamente com @Fools_Theory, estamos trabalhando para refazer The Witcher usando Unreal Engine 5 (codinome: Canis Majoris)!



Queremos fazer isso direito, portanto, por favor, seja paciente - vai demorar um pouco até que possamos compartilhar mais detalhes.

https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP- The Witcher (@witchergame) 26 de outubro de 2022

Ele confirma que o jogo está sendo feito de baixo para cima pelo estúdio de desenvolvimento polonês Teoria do Bobo, e não uma quantidade enorme a mais além disso.

A data de lançamento do Witcher Remake

Como você pode ver no anúncio Tweet, o CD Projekt Red já está pedindo paciência no The Witcher Remake, pois ainda está muito cedo em seu processo de desenvolvimento e, portanto, estará a anos de ser lançado.

Dado o estado distante do The Witcher 4, paciência é algo a que os fãs da série já estão acostumados, portanto isso deve vir como um dado adquirido. Ainda assim, parece provável que não podemos realmente esperar ver The Witcher Remake sair a qualquer momento antes de 2025 nesta fase.

Assim que qualquer informação concreta sobre esta frente vier à tona, atualizaremos esta seção para refleti-la.

As plataformas do The Witcher Remake

O anúncio do The Witcher Remake não continha nenhuma informação sobre as plataformas para as quais está planejado nesta fase, mas confirma que o jogo está sendo construído sobre o Unreal Engine 5, assim como o The Witcher 4.

Isto deve fazer com que algumas características gráficas extremamente impressionantes que só são realmente aplicáveis aos consoles e PCs de geração atual, portanto, seríamos golpeados se o jogo fosse lançado no PS4 ou Xbox One. Quando isso aparecer, esses consoles serão verdadeiramente geriátricos, então achamos que você pode contar com o fato de o remake ser uma experiência de nova geração.

Até lá, a Nintendo poderá ter um novo console no mercado e atualizações de última geração poderão ter saído para a PlayStation 5 e Xbox Series X/S, então quem realmente sabe o que estaremos vendo?

A história do Witcher Remake

Dado que o jogo está sendo totalmente reconstruído, a possibilidade de sua história mudar é obviamente bastante significativa, mas ainda podemos fazer algumas suposições bastante claras com base na forma como as coisas foram jogadas no primeiro jogo Witcher.

Não entraremos em muitos detalhes, já que sabemos que muito menos pessoas jogaram o jogo do que o mega-hit Witcher 3, no entanto - não se preocupe!

O Feiticeiro estrela a voz dura do Geralt, ambientado no período após os livros de Andrzej Sapkowski, para dar à Teoria do Bobo, um pouco de liberdade narrativa.

Ela conta uma história um pouco mais simples do que A Bruxa 2 ou 3, ambientada na cidade de Vizima e arredores. Geralt é derrubado pela amnésia, algo que Triss Merigold e outros aliados estão tentando ajudá-lo a consertar, enquanto que um conflito se agita entre fanáticos religiosos e combatentes da liberdade elfética na região.

As coisas estão previsivelmente sombrias e há muitas missões moralmente obscuras a seguir, em um mundo muito mais apertado e menor do que os que o seguiram em termos de alcance.

O jogo leva diretamente aos eventos de The Witcher 2, sem surpresas, que flui para The Witcher 3, portanto é um ajuste bastante natural para aqueles que querem ver uma fatia anterior da história de Geralt.

A Jogada de The Witcher Remake

O jogo Witcher original é um caso bastante complicado em comparação com os jogos que o seguiram - ele controla desajeitadamente e os valores de produção são extremamente inferiores a suas seqüelas.

Dito isto, ainda há alguns elementos comuns óbvios que fazem dele um diamante em bruto. Você ainda controla Geralt enquanto ele se move pelo mundo em terceira pessoa (um modo de câmera isométrica estava disponível, mas esperaríamos que isso fosse descartado), conversando com as pessoas e coletando missões e informações.

Esta exploração é intercalada com o combate com espada e trágico que o vê varrendo em torno de seus inimigos, cortando-os em cubos e usando sinais de Feiticeiro para prendê-los ou danificá-los como você quiser.

O combate foi um ponto fraco no original, mas foi enormemente melhorado quando as principais manchas do Witcher 3 foram aplicadas, e imaginamos que as coisas só serão melhores quando o remake estiver pronto.

Uma questão que nos interessa é se ele terá os mesmos sistemas de jogo do The Witcher 4, que também está em andamento, ou se será distinto e seu próprio animal - há méritos tanto em consistência quanto em diversidade nesta frente, imaginamos.

Há muitas maneiras que o jogo poderia ter de ser modernizado, desde alargar seu mundo e tornar as coisas maiores até diminuir a necessidade de tempos de carga e barreiras. Sua abordagem extremamente ultrapassada dos romances e das mulheres também será abandonada, esperamos.

