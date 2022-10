Válvula apresentou uma nova marca registrada de jogo e as pessoas querem Half-Life 3

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Valve solicitou uma nova marca registrada para "software de jogos de computador" e, como é de se esperar, todos querem que seja para o Half Life 3. Infelizmente, isso parece improvável. Mas todos podemos ter esperança, certo?

Sendo esta uma aplicação de marca registrada, não sabemos muito sobre o que a Valve está jogando aqui. O aplicativo ainda está funcionando através do Escritório de Patentes e Marcas Registradas dos EUA, mas sabemos que é para algo chamado Neon Prime e que tem algo a ver com "software de jogos de computador, software de jogos eletrônicos, software de jogos de vídeo, programas de jogos de computador que podem ser baixados via internet".

Isso é bastante vago, assim como todos os pedidos de patente. Mas sugere que algo novo está em preparação - trocadilho pretendido - mas há até agora poucos indícios de que isso esteja relacionado à meia-vida, apesar de nossas esperanças e sonhos. Alguns rumores da Reddit têm a Valve trabalhando não apenas em um novo jogo, mas em uma nova série de jogos. Teremos apenas que esperar para ver.

No entanto, e correndo o risco de amenizar as expectativas, é importante lembrar que esta patente poderia ser tão útil para uma nova ferramenta de desenvolvimento de jogos quanto para um jogo real. Se a Valve tivesse inventado uma maneira especial de fazer jogos especificamente para seu Deck a Vapor, provavelmente patentearia a ferramenta envolvida. Portanto, por mais que gostássemos de dizer que o Half-Life 3 está confirmado, estamos longe desse ponto neste momento.

Mas ainda assim. Quão legal seria se pudéssemos afundar nossos dentes de volta ao mundo do Half-Life? Muito legal, isso é muito legal.

Escrito por Oliver Haslam.