Roblox tem um novo jogo da Copa do Mundo apoiado pela FIFA com... bowling

(Pocket-lint) - Com a Copa do Mundo da FIFA do Qatar a apenas algumas semanas, a entidade governante do futebol lançou seu jogo oficial - e está no mundo de Roblox.

Após o azedar da relação entre a EA e a FIFA - algo que significa que não haverá jogo de futebol da FIFA no próximo ano - os líderes do esporte recorreram à Roblox para pedir ajuda. O resultado é FIFA World, um jogo de Roblox que permite aos jogadores fazer todo tipo de coisa, como jogar tudo que não seja futebol.

Um comunicado de imprensa da FIFA elogia uma "parceria revolucionária" que dará às pessoas acesso livre ao FIFA World via Roblox. Quando os jogadores entrarem no jogo, poderão fazer algumas coisas diferentes, como jogar footbowling, assistir ao conteúdo da videoteca FIFA+, e coletar adesivos dentro do jogo que são estranhamente patrocinados pela VISA, de todas as empresas. É todo tipo de coisa estranha, mas a FIFA parece muito entusiasmada com isso.

A FIFA 23 receberá a Copa do Mundo como uma adição para download nas próximas semanas. Mas, ei, isso agora não é um "footbowling", não é?

O motivo pelo qual a FIFA escolheria a parceria com Roblox é óbvio, é claro. Com 50 milhões de usuários diários, todos provavelmente enviesados para a população mais jovem, faz sentido. A FIFA, uma equipe frequentemente acusada de estar fora de contato, quer entrar com a multidão jovem. Mas será esta a maneira de fazer isso?

Supomos que seja um passo para o metaverso, pelo menos, algo que outras empresas também têm feito ao longo dos últimos meses.

Você pode descobrir por si mesmo - a FIFA World está disponível para jogar agora.

Escrito por Oliver Haslam. Edição por Rik Henderson.