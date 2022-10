CD Projekt Red está trabalhando em múltiplos jogos, incluindo uma nova trilogia Witcher

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CD Projekt Red foi ao Twitter para anunciar que está trabalhando em vários jogos novos, incluindo uma sequela do Cyberpunk 2077, uma novíssima trilogia Witcher e um novo IP com o codinome Hadar.

Parece que há vários projetos em andamento para os fãs ansiosos.

Nova trilogia Witcher

Já faz muito tempo que The Witcher 3 Wild Hunt foi lançado pela primeira vez, mas já sabemos há algum tempo que o CD Projekt Red tinha planos para um novo jogo Witcher depois que foi feito com o Cyberpunk 2077. Na verdade, esta não é nem mesmo a primeira vez que ouvimos dizer que uma nova trilogia está em andamento.

Agora, porém, temos mais uma confirmação dos planos e mais detalhes sobre ela também.

Polaris é um codinome para a próxima parcela da série de jogos The Witcher, que anunciamos recentemente que estava em pré-produção. É o início de uma nova saga: pretendemos lançar mais dois jogos Witcher depois da Polaris, criando uma nova trilogia de RPG AAA. pic.twitter.com/898Ez6Yk79- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 4 de outubro de 2022

O CD Projekt Red disse que a primeira parcela da série tem o nome de código Polaris e será um novo título de RPG triple-A. Outros jogos Witcher também estão em andamento, incluindo Canis Majoris - que também é um jogo Witcher completo que está sendo desenvolvido por outro estúdio.

Enquanto isso, o estúdio da CD Projekt Red, The Molasses Flood está trabalhando em um audacioso passeio no universo The Witcher com o codinome Sirius, que apresenta uma experiência multiplayer, bem como uma história de um único jogador.

No entanto, pode haver alguma espera por esses jogos, pois diz-se que o plano é lançá-los ao longo de um período de seis anos.

Seqüência do Cyberpunk

Assim como os novos jogos Witcher, o CD Projekt Red também anunciou que está trabalhando em uma seqüência completa para o Cyberpunk 2077 codinome Orion.

Orion é um codinome para nosso próximo jogo Cyberpunk, que levará a franquia Cyberpunk mais longe e continuará explorando o potencial deste futuro universo sombrio. pic.twitter.com/JoVbCf6jYZ- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 4 de outubro de 2022

O passeio original pode ter tido um começo difícil, mas desde então foi remendado várias vezes e aumentou em popularidade por causa disso. O Cyberpunk 2077 também está recebendo conteúdo extra na forma de uma grande expansão em breve, mas os planos não estão parando por aí.

Os planos futuros incluem a introdução de experiências multiplayer e continuar a aproveitar "o potencial deste universo sombrio do futuro". Portanto, para os fãs do jogo, há muito mais pelo que se espera.

Um IP novinho em folha - Hadar

Como se estes anúncios não fossem suficientes, a empresa também revelou que está trabalhando em um novo IP:

Hadar é um nome de código para um terceiro IP, inteiramente distinto, criado a partir do zero dentro do CDPR. O projeto está nos estágios iniciais do processo criativo, o que significa que ainda não estamos desenvolvendo nenhum jogo, mas trabalhando exclusivamente nas bases para este novo cenário. pic.twitter.com/1LdoXSTniv- CD PROJEKT RED (@CDPROJEKTRED) 4 de outubro de 2022

Com o nome de código Hadar, este novo projeto é dito como um IP totalmente novo criado a partir do zero. Está nos estágios iniciais, portanto outros detalhes são finos no chão, mas uma coisa é clara - CD Projekt Red significa negócio.

