(Pocket-lint) - Às vezes um trailer de estreia e o pedigree da equipe de desenvolvimento de um jogo são suficientes para fazer você prestar uma atenção real, e isso é exatamente o que aconteceu com The Finals.

É um jogo de tiro livre que levará ambientes destrutíveis a níveis totalmente novos, e temos todos os detalhes que você precisa saber sobre ele, bem aqui.

O trailer das finais

As finais estrearam com um trailer realmente impressionante, embora muito curto, em 2022, e você pode assisti-lo abaixo.

Ele contém uma série impressionante de vislumbres de jogabilidade, portanto, apesar de ser bastante curto, há muito a digerir dele.

A data de lançamento das finais

Ainda não temos uma data de lançamento de nenhum tipo para The Finals - o primeiro trailer, porém, é rotulado como "Pré-alfa".

Isto significa que o jogo ainda deve estar muito longe do lançamento, tão bonito quanto seu visual gráfico nesta fase, com um beta sendo um momento mais típico para mostrar a jogabilidade antecipada.

Você pode, no entanto, se inscrever para participar de uma série contínua de playtests no Steam, se você for um jogador de PC e quiser ter um vislumbre de como The Finals está se moldando neste ponto.

No geral, ficaríamos muito surpresos se The Finals fosse lançado totalmente a qualquer momento antes do final de 2023, mas você nunca sabe o quão rápido ou lento será o desenvolvimento de um determinado projeto.

As Plataformas Finais

As finais foram anunciadas para PC e consoles, embora ainda não tenha sido especificado quais consoles.

Com base na destruição e fidelidade gráfica mostrada no trailer, porém, achamos que é uma aposta bastante segura que a Final não vai acabar na PlayStation 4, Xbox One ou Nintendo Switch, uma vez que é provável que seja simplesmente muito exigente para aquele hardware mais antigo.

Se você estiver jogando em um PlayStation 5 ou Xbox Series X/S, no entanto, você deve estar seguro.

A jogabilidade final

A Final é um atirador multiplayer jogado em grandes arenas com níveis de destruição quase sem precedentes em oferta aos jogadores. Você jogará em plantéis de três, com quatro plantéis competindo em cada partida.

Uma equipe de ex-desenvolvedores de dados está trazendo de volta o que os jogadores adoravam nas iterações de Battlefield como Bad Company 2, permitindo demolir completamente edifícios e áreas com explosivos, mudando o campo de batalha e fazendo com que você tenha uma enorme flexibilidade tática.

Entretanto, isto não é um simulador de guerra sem cara. A Final está marcada em um futuro satírico onde você está competindo em um grande jogo, lutando contra outros esquadrões para agarrar o saque e bancá-lo em locais definidos.

Você terá acesso a armamentos modernos como metralhadoras e lança-foguetes, assim como opções clássicas como katanas para combates mais próximos, mas você também selecionará personagens diferentes para abordagens diferentes. O trailer apresenta uma pistola de espuma usada para criar cobertura e novas rotas, para que as coisas possam ficar claramente agradáveis e de ficção científica.

Cada "body build" terá atributos diferentes para jogar de maneiras diferentes, o que soa intrigante.

À medida que você ganha sucesso, Embark diz que você atrairá patrocínios e novas opções de personalização para tornar seu lutador verdadeiramente único, algo familiar aos fãs de jogos de corrida, e adoramos como isso pode ter impacto em sua escolha de cosméticos dentro do jogo.

Cada arena aparentemente será baseada em um lugar icônico também, então você pode sentir como se estivesse explodindo um arrondissement chique em Paris ou algum outro lugar glamouroso enquanto você joga, também.

No entanto, ainda há muitas coisas que não sabemos sobre The Finals, incluindo se haverá mecânica de respawn para que você volte aos jogos e, na verdade, o tamanho de cada mapa, então estamos ansiosos para aprender mais nos próximos meses.

