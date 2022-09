Steam Deck vs Nintendo Switch vs Logitech G Cloud Gaming Handheld

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você estiver considerando adquirir um dispositivo portátil para jogos, há algumas opções que vale a pena considerar. Cada uma com seu próprio apelo em termos de especificações, características e capacidades de jogo.

Muitos vêem o Nintendo Switch como o atual campeão do espaço de portáteis de jogos e há várias versões desse portátil disponíveis, incluindo o Switch Lite, o Switch original e o Switch OLED.

Mas se você é um jogador de PC, o Deck Válvula a Vapor pode ser uma opção mais atraente com mais potência sob o capô e uma gama mais ampla de jogos disponíveis.

Entretanto, o Logitech G Cloud Gaming Handheld é uma opção interessante que lhe dá acesso a serviços de jogos em nuvem como Nvidia GeForce Now e Xbox Cloud Gaming.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Então, qual console é a escolha certa para você? Continue lendo para descobrir.

Quanto custam os handhelds?

O Nintendo Switch vem com três pontos de preço diferentes, dependendo do modelo que você está procurando:

O preço atual do Deck de Válvulas a Vapor é calculado de acordo com as variações de tamanho de armazenamento e outras pequenas melhorias. O modelo superior, por exemplo, apresenta vidro anti-ofuscante premium e alguns bônus digitais:

Deck de Vapor 64GB - £349/$399

Deck a vapor 256GB - £459/$529

Deck Vapor 512GB - £569/$649

A Logitech G Cloud Gaming Handheld está disponível para pré-compra por $299,99 nos EUA, mas venderá por mais quando estiver totalmente disponível ($329). Há apenas uma versão disponível no momento, por isso é menos confuso lá.

Existem algumas diferenças de preço consideráveis entre os três dispositivos, mas você também está adquirindo uma experiência bastante diferente. O Steam Deck tem componentes a bordo mais potentes e a capacidade de jogar mais jogos triple-A do que o Switch, mas sofre no departamento de vida útil da bateria como resultado.

Que jogos você pode jogar?

squirrel_widget_12855755

O Nintendo Switch já existe há algum tempo e, como tal, construiu uma boa biblioteca de jogos incluindo alguns clássicos muito queridos como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing e muito mais.

Além de vários jogos Nintendo, o popular handheld também tem vários títulos de terceiros disponíveis com jogos como The Witcher 3, Hitman 3, Skyrim e Alien Isolation estando disponíveis para jogar.

O Valve Steam Deck talvez tenha a vantagem de ter acesso à Loja do Vapor e a uma grande quantidade de jogos de PC disponíveis ali. Vale notar que o Steam Deck não é capaz de executar todos os jogos no Steam, mas a lista de jogos jogáveis está em constante expansão e você é capaz de verificar facilmente quais jogos funcionarão antes de comprar.

Alguns jogos são mais adequados para mouse e teclado e simplesmente não jogam bem em um computador de mão, mas se um jogo suportar a entrada do controlador, provavelmente funcionará bem também no Steam Deck. O Steam Deck tem outra vantagem, pois se você tiver um bom PC de jogo e um Wi-Fi doméstico decente você pode transmitir jogos do seu PC para ele, economizando assim a vida útil da bateria e melhorando o desempenho.

O Logitech G Cloud Gaming Handheld oferece uma série de maneiras diferentes de jogar jogos. Ele roda o Android 11 com acesso à loja do Google Play e jogos lá.

Sua verdadeira intenção é, no entanto, o jogo baseado em nuvens. Portanto, este dispositivo portátil vem com acesso ao Nvidia GeForce Now e Xbox Cloud Gaming como padrão. Se você estiver pagando pelo acesso a esses serviços, então você pode potencialmente ter acesso a milhares de jogos sem ter que comprar os jogos individualmente.

Também funciona com Steam Link como padrão, portanto, se você é um jogador de PC, então você pode usar seu PC para transmitir jogos para ele enquanto estiver em casa e jogar dessa forma. Potencialmente, o Logitech G Cloud Gaming Handheld lhe dá a maioria dos jogos para jogar com menos custo do que os outros consoles. Embora você tenha que pagar assinaturas.

Telas visuais

Deck de vapor: LCD IPS de 7 polegadas com resolução de 1280 x 800 pixels; relação de aspecto 16:10, 60Hz

Nintendo Switch Lite: 5,5 polegadas 1.280 x 720 tela LCD

Interruptor Nintendo: tela LCD de 6,2 polegadas 1.280 x 720

Nintendo Switch OLED: tela de 7 polegadas de 1.280 x 720

Portátil Logitech G Cloud Gaming: Painel LCD IPS de 7 polegadas, 1920 x 1080 FHD relação 16:9, 60Hz

Em termos de tamanho de tela, os três portáteis são aproximadamente comparáveis, embora o Switch e o Switch Lite originais sejam ligeiramente menores.

O console Logitech G tem a melhor resolução e é capaz de funcionar a 1080p, mas o modelo Switch OLED pode ser mais atraente, pois a tela OLED torna as cores mais vibrantes e atraentes.

O visual é uma consideração interessante, porém. Como já dissemos, o Steam Deck tem o melhor hardware de computação aninhado dentro de sua estrutura e, portanto, pode rodar jogos com um FPS mais alto do que o Switch e jogos mais tributários também. Ainda mais quando você está transmitindo a partir de seu PC de jogos.

A Logitech G Cloud Gaming Handheld também está fazendo uso de hardware de jogos externos, por isso, desde que você tenha uma boa rede, você poderia, em teoria, obter a melhor experiência com este dispositivo portátil.

Sua experiência irá naturalmente variar de acordo com o que você estiver jogando.

squirrel_widget_5717898

Desempenho e especificações

Deck a vapor: AMD APU; CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5GHz (até 448 GFlops FP32); GPU: 8 CUs RDNA 2, 1,0-1,6GHz (até 1,6 TFlops FP32), 16GB LPDDR5 a bordo de RAM, vários tamanhos de armazenamento

Nintendo Switch Lite: chipset personalizado Nvidia Tegra, 32GB de armazenamento interno

Nintendo Switch: Chipset personalizado Nvidia Tegra, 32GB de armazenamento interno

Nintendo Switch OLED: Chipset personalizado Nvidia Tegra X1, 64GB de armazenamento interno

Portátil Logitech G Cloud Gaming: Processador Qualcomm Snapdragon 720G, CPU Octa-core até 2.3GHz, 4GB LPDDR4x RAM, 64GB de armazenamento interno

O Valve Steam Deck ostenta hardware que inclui uma CPU Zen 2 e GPU RDNA 2. Como tal, ele tem o maior poder de processamento destes dispositivos. Ele também precisa dele para rodar jogos de PC nativamente no console portátil.

Onde você pode jogar os mesmos jogos tanto no Steam Deck quanto no Switch, você encontrará as especificações do Steam Deck que permitem uma experiência de jogo muito mais suave e visualmente mais agradável. Em teoria, o mesmo poderia ser dito da Logitech G Cloud Gaming Handheld desde que sua conexão seja forte e rápida o suficiente para rodar jogos através da nuvem em suas configurações mais altas.

Mas há muito a ser dito sobre jogos projetados especificamente para um console. Em outras palavras, os jogos projetados especificamente para o Switch provavelmente terão menos problemas do que aqueles criados para um PC e depois rodarão em um console portátil.

Duração da bateria

Deck de vapor: 5313mAh Bateria de íons de lítio

Nintendo Switch Lite: 3570mAh Bateria de íons de lítio

Interruptor Nintendo: 4310mAh Bateria de íons de lítio

Interruptor Nintendo OLED: 4310mAh Bateria de íons de lítio

Portátil Logitech G Cloud Gaming: Bateria de Li-Polímero 6000mAh

A vida útil da bateria é uma parte importante da experiência de jogo do console portátil. Há algumas afirmações ousadas sobre quanto tempo cada um desses consoles irá durar também.

A válvula diz que você pode obter entre duas e oito horas de vida útil da bateria de seu Deck de vapor. Geralmente descobrimos que está em algum lugar em torno da marca das três horas, mas você pode conseguir mais ajustando as configurações do FPS, diminuindo o brilho, jogando menos jogos tributários, streaming do seu PC e outras coisas.

O Nintendo Switch normalmente consegue em algum lugar entre três e cinco horas antes de precisar ser carregado. Isto varia de modelo para modelo, mas é mais consistente.

A Logitech G Cloud Gaming Handheld reivindica até 10 horas. Ainda não tivemos a chance de testar isto, mas como os jogos são baseados principalmente em nuvens, eles devem usar menos energia e, portanto, durar mais do que os outros portáteis.

Diferenças de projeto

Já demonstramos que existem algumas semelhanças entre estes consoles portáteis. Todos eles têm telas sensíveis ao toque e esquemas familiares de botões, bem como bastões de controle e tomadas de fones de ouvido e portas USB.

O fiapo de bolso planta mais 1.000 árvores com o Resideo Por Stuart Miles · 14 Maio 2020 Plantamos 1.000 árvores graças a você

O Nintendo Switch vem com uma doca que você pode conectar à sua TV como padrão. Enquanto o Steam Deck não o faz, mas uma doca está chegando e você ainda pode sair para uma TV ou um monitor de jogos se quiser.

Com mais hardware interno, o Steam Deck é um pouco maior e mais pesado que o Nintendo Switch e o Logitech G Cloud Gaming Handheld. O Steam Deck pesa 669g, o Nintendo Switch OLED é 442g e o handheld Logitech G é 463g.

O Steam Deck é um pouco volumoso e comparado com os outros, mas ainda é confortável para jogar e a mala de transporte que ele traz como padrão é uma maneira ideal de transportá-lo sem alarde.

O Steam Deck também tem um par de trackpads que você pode usar para controles mais granulares e cliques em forma de mouse quando você precisar deles.

Conclusão

Obviamente, é difícil escolher um vencedor aqui, já que a mão que lhe convém se resumirá à forma como você planeja jogar. Se você gosta de jogar em movimento com algo portátil do que o Switch é uma opção lógica, se você quer algo leve para usar em casa com acesso a grandes quantidades de jogos, então o handheld da Logitech G faz sentido. Se você quiser jogar jogos sérios de PC em qualquer cômodo de sua casa, então escolha o Steam Deck.

Escrito por Adrian Willings.