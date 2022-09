Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Tekken é uma das franquias mais influentes e armazenadas na história dos jogos de luta, mas já se passaram sete anos desde o lançamento do último jogo da série.

Isso explica parte da enorme propaganda que foi gerada quando a Tekken 8 foi anunciada em setembro de 2022, e temos todos os detalhes sobre o jogo aqui mesmo. Se você estiver atento a outros títulos, confira nossa lista dos jogos mais emocionantes para a PlayStation 5, aqui mesmo.

Tekken 8 trailer

A Tekken 8 não estava nem mesmo sendo muito divulgada, apesar do tempo decorrido desde o último jogo da Tekken, então foi uma grande e bem-vinda surpresa quando a Sony a incluiu em uma transmissão do State of Play em setembro de 2022.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Não é nem mesmo um pequeno trailer teaser! Ele inclui alguns minutos de filmagens no motor, que podem não ser jogadas em bruto, mas estão perto o suficiente para realmente aguçar nossos apetites.

Data de lançamento da Tekken 8

A única grande decepção naquele trailer legal acima vem quando ele termina - ao invés de qualquer tipo de janela de liberação, mesmo que esteja realmente longe, o trailer simplesmente diz para "Fique Ligado" para obter mais informações.

Seremos honestos - qualquer um que esteja otimista sobre as datas de lançamento dos videogames provavelmente não está por perto há muito tempo. Isto significa que o mais cedo que se pode esperar realisticamente da Tekken 8 é no final de 2023, com 2024 também uma opção muito realista (de fato, provável).

Isso significa que ainda estamos muito longe de sair do jogo, mas nunca se sabe - talvez tudo isso mude com um anúncio surpresa em algum momento.

Plataformas Tekken 8

Enquanto a Sony foi quem tirou a embalagem da Tekken 8, ela não será exclusiva para seu console PlayStation 5.

Em vez disso, a Tekken 8 virá para todos os PS5, Xbox Series X/S e PC, tornando-o um título totalmente de próxima geração.

O jogo não virá para o PS4 ou Xbox One e será muito poderoso para o Nintendo Switch, o que é uma coisa boa para qualquer um que queira pegar um jogo de luta visualmente impressionante em algum momento.

Tekken 8 história e jogabilidade

A Tekken tem uma história bastante labiríntica a seguir (como é freqüentemente o caso no gênero de jogos de combate), mas o único trailer que existe para a Tekken 8 nos dá algumas dicas sólidas quanto à sua direção.

Ele apresenta uma enorme luta entre o líder da série Jin Kazama e seu avô Kazuya Mishima, que não está exatamente com a idade dele.

O Gene Diabo que ambos possuem provavelmente estará no centro da história mais uma vez, com Jin se esforçando para usar o Gene para o bem, apesar de quão difícil é controlar. É claro que haverá um elenco mais amplo para interagir também, portanto, a história certamente será agradável e envolvida.

No lado da jogabilidade, embora o trailer possa parecer uma verdadeira luta dentro do jogo, não é bem isso. Este é o motor do jogo em movimento, funcionando a 60FPS no PS5, mas é uma versão ligeiramente cortada de uma luta que não representa bem a jogabilidade real.

Ainda assim, ele parece lindo e deve estar bastante próximo de como o jogo vai ficar quando você estiver realmente jogando, o que é impressionante. Ele também mostra alguns ataques realmente carnudo que aumentam no poder à medida que a luta avança.

O palco em que se está lutando é realmente dinâmico e tem muitos elementos de fundo, então fique atento a isso quando você o revê, mas ainda teremos que esperar pelas imagens reais do jogo antes de podermos realmente investigar como o Tekken 8 irá mudar o jogo.

Entrevista na COD Warzone Mobile, revisão do iPhone 14 Pro, e muito mais - Podcast ep. de bolso Pocket-lint. 169 Por Rik Henderson · 16 Setembro 2022 · Esta semana, conversamos com a Activision sobre o lançamento do Call of Duty no próximo ano, revisamos o iPhone 14 Pro, e falamos GoPro.

Lista de jogadores da Tekken 8

Como em qualquer jogo de luta, uma questão chave antes do lançamento será sempre quais personagens, novos e antigos, serão incluídos como opções jogáveis.

No caso da Tekken 8, estamos no escuro por enquanto em todos os personagens, exceto dois - os do primeiro trailer, Jin Kazama e Kazuya Mishima.

Além desses dois brawlers, poderia haver qualquer número de personagens para assumir o controle. A Tekken 7 também incluiu um criador de personagens para deixá-lo moldar seu próprio lutador, por isso esperamos muito que isso esteja novamente presente na Tekken 8.

Escrito por Max Freeman-Mills.