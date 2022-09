O Witcher 4 é apenas o primeiro jogo de uma nova saga

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CD Projekt Red nunca teve medo de falar sobre seus projetos antes de serem realmente lançados e, em seus últimos ganhos, reiterou que vê um grande futuro para sua série Witcher.

Sabemos que o desenvolvedor está trabalhando em um novo conjunto de jogos no universo Witcher, e parece que estaremos jogando o primeiro de uma nova saga.

O CEO Conjunto Adam Kiciński fez os seguintes comentários sobre o jogo durante essa chamada - "Temos em mente mais de um. A primeira saga foi três jogos, então agora estamos pensando em mais de um jogo, mas estamos em pré-produção do primeiro jogo da segunda saga das Feiticeiras".

Isso será uma notícia empolgante para qualquer torcedor dos jogos Witcher existentes, embora apenas sublinhe algo que o CD Projekt Red já havia implicado.

O fato de o título ainda estar em pré-produção, no entanto, significa que ainda estamos muito longe de poder ver imagens dele, muito menos jogá-lo, então os fãs seriam aconselhados a se prepararem para uma longa espera.

Dado o fracasso do lançamento do Cyberpunk 2077, é também uma suposição justa de que o CD Projekt Red vai garantir que o próximo grande jogo que ele lançar seja totalmente polido antes de enviá-lo para a selva. No entanto, o Cyberpunk 2077 está agora, pelo menos, recebendo sua grande história DLC, na forma de Phantom Liberty.

Escrito por Max Freeman-Mills.