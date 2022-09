Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O original Alone in the Dark é um clássico dos jogos de terror, jogando com sua mente enquanto você explora uma mansão da Louisiana, mas também tem 30 anos de idade.

Isso pode ser difícil de acreditar para alguns leitores, mas faz com que seja menos surpreendente que agora estejamos recebendo outro Sozinho no jogo das Trevas, do mesmo nome. Aqui estão todos os detalhes chave.

Ainda não há data de lançamento para Alone in the Dark - seu anúncio não veio com uma data em anexo.

Supomos que isso significa que o mais cedo que o jogo pode chegar ao mercado é no final de 2023, mas também é possível que esteja mais longe do que isso.

Até agora só houve um trailer para Alone in Dark - você pode observá-lo abaixo.

Ele mostra alguns vislumbres da jogabilidade, o que é bem-vindo para um trailer de revelação. Você pode ver um par de diferentes personagens jogáveis, assim como uma gama de inimigos e armas.

A reinicialização do Alone in the Dark foi confirmada para PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, portanto, não chegará às gerações mais antigas de hardware a menos que algo mude nessa frente.

O original Alone in the Dark foi colocado em uma mansão da Louisiana chamada Decerto, e do trailer acima e da liberação de informações até agora é claro que vamos voltar àquela mesma casa espalhada novamente, ou pelo menos uma com o mesmo nome.

Sabemos que você será capaz de jogar como dois personagens diferentes no jogo, e o texto do THQ faz parecer que você vai escolher entre eles em vez de trocar de um para o outro: "Jogue como Edward Carnby ou Emily Hartwood".

Do trailer, parece que pelo menos Edward Carnby pode ser assombrado por uma jovem (a menos que ela esteja realmente lá falando com ele), e é claro que as coisas vão ficar muito assustadoras e depravadas à medida que os mistérios de Decerto forem lentamente voltando.

De qualquer forma, parece que haverá muito valor de replay por poder experimentar o enredo através dos olhos de cada um dos dois personagens, que aparentemente irão interagir um com o outro, independentemente do que você estiver jogando.

O original Alone in the Dark, desde cedo nos dias dos jogos 3D, é um caso lento e pesado que, no entanto, se torna agradável e assustador com alguns truques realmente arrumados e memoráveis em sua manga.

Parece que, pelas imagens que vimos, o novo jogo estará um pouco mais alinhado com o título de Resident Evil moderno, com muitos tiros a serem feitos e algumas armas a serem exploradas enquanto você o faz.

Você também pode ver vários inimigos no trailer, desde um esqueleto até um pequeno monstro reptiliano rastejante, então supomos que haja alguns poucos monstros para encontrar e derrotar ou fugir.

Também temos uma visão rápida de alguns ambientes, incluindo uma área maior da cidade, então dizemos que você pode apostar com segurança em muitas áreas diferentes para explorar, e alguma variedade visual agradável à medida que você se move pelo jogo.

Escrito por Max Freeman-Mills.