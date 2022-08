Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Seguindo a linha de produtos Arctis Nova Pro e Nova Pro Wireless que foi revelada no início deste verão, a Steelseries acaba de lançar alguns fones de ouvido prontos para console que provavelmente encontrarão um público um pouco mais amplo - as linhas Arctis Nova 7, Nova 1 e Nova 3.

A Nova 7 é particularmente atraente graças à adição de um dongle multiplataforma que significa que funcionará sem fio com consoles Xbox e PlayStation igualmente bem, junto com PC, Switch e outras plataformas.

-

Isto é algo que a Steelseries conseguiu pela primeira vez há alguns anos com o Arctis 1 Wireless para Xbox, e estamos esperando que ele atinja um fone de ouvido mais premium desde então.

Isso significa que as versões específicas do Xbox e PlayStation Steelseries estão lançando versões diferentes quase exclusivamente em níveis estéticos, sem trocar nenhuma compatibilidade técnica além de uma - a versão Xbox tem um discador Chatmix, enquanto a versão PlayStation tem um discador sidetone.

Por $179,99 ou £174,99 a Nova 7 perde alguns dos sinos e apitos da Nova Pro Wireless, não menos importante a bateria intercambiável e o cancelamento de ruído ativo, mas mantém o novo design inchado que podemos atestar ser realmente confortável.

squirrel_widget_12854986

Melhores jogos para PC para comprar 2022: Jogos fantásticos para adicionar à sua coleção Por Adrian Willings · 30 Março 2022 Se um jogo é bom ou não, muitas vezes se deve à opinião pessoal, mas nós elaboramos esta lista de jogos fantásticos para PC que nós gostamos

Tem uma bateria realmente sólida com duração estimada de 38 horas, juntamente com Bluetooth multi-fonte para áudio misto, e tem um discador de volume em um fone de ouvido, como você esperaria.

O Arctis Nova 1 e 3, entretanto, preenche pontos de preço mais baixos com áudio com fio, com a embalagem Nova 3 em alguma iluminação RGB para justificar sua etiqueta de preço mais alto.

Você pode conferir a gama completa de fones de ouvido no website da Steelseries aqui mesmo para ver todas as especificações precisas de cada modelo.

Escrito por Max Freeman-Mills.