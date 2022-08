Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O criador do PUBG Mobile, Krafton, criou um "influenciador virtual" que compartilhará vídeos e fotos no YouTube e na Instagram.

Desenvolvido utilizando tecnologias de aprendizagem profunda e hiperrealismo, Ana espalhará "alegria e felicidade através da música e entretenimento", embora ainda não saibamos o que isso implicará.

-

Temos, entretanto, um novo vídeo teaser mostrando como Ana é realista, além de algumas fotos em sua página da Instagram.

Estes são os primeiros dias para o cartaz dos calouros, considerando que ela ainda não recebeu nenhum comentário na hora de ir para a imprensa. Krafton espera claramente que haja muito compromisso mais tarde.

Veja este post na Instagram Um posto compartilhado pela ANA (@the.official.ana)

Com toda honestidade, exceto uma demonstração tecnológica realmente boa do estúdio sul-coreano, não temos tanta certeza do ponto de vista de Ana. Ainda assim, o desenvolvedor fez um bom trabalho com a animação até agora e estamos suficientemente intrigados para ver o que mais tem na manga.

A qualidade está definitivamente lá em cima quando se trata de influenciadores virtuais (dos quais, já existem alguns). Mas vamos ver se o conteúdo que ela publica também está no mesmo nível.

Deveríamos ver mais sobre suas façanhas nas próximas semanas.

Escrito por Rik Henderson.