Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Wreckfest está chegando às plataformas móveis, foi anunciado - o destrutivo jogo de corridas vai atingir o iOS e o Android em breve.

O anúncio da editora THQ Nordic não inclui realmente uma data de lançamento, infelizmente, portanto não podemos ter certeza exatamente quando poderemos experimentá-la.

O jogo parece uma porta impressionante de seu console e versão para PC, também, com um modelo detalhado de destruição no coração de tudo o que ele faz direito.

Você será capaz de correr em uma variedade de veículos, desde ônibus e carros musculares até caminhões e até mesmo no famoso sofá do jogo, em todas as pistas que o incentivam e até forçam a esmagar em outros corredores à medida que você vai.

Isto resulta em enormes empilhamentos e enormes danos ao seu passeio e aos outros, com a deformação dos danos do jogo deixando você às vezes dirigindo algo mais próximo de uma torradeira do que de um carro de tamanho normal.

É muito divertido e chegará com um complemento aparentemente completo de opções de personalização para permitir que você coloque gaiolas rolantes e outros detalhes em seu carro, juntamente com algumas modalidades para desfrutar, incluindo ambas as corridas e mais derbies de destruição livre para todos.

Você pode experimentar a versão completa do Wreckfest agora mesmo no Xbox Game Pass se ainda não o fez - ele joga muito bem no Xbox Series X ou S, e você poderá ter uma noção bastante clara se vai querer ficar atento à versão móvel quando ela for lançada.

Escrito por Max Freeman-Mills.