(Pocket-lint) - Elden Ring é um jogo brilhante, e permite que você jogue de várias maneiras, incluindo a opção de jogar junto com amigos ou estranhos on-line, mas o sistema para fazer isso não é totalmente simples.

Onde outros jogos teriam convites e menus simples, Elden Ring é mais do que um pouco diferente. Aqui estão todos os detalhes sobre como você pode jogar com outras pessoas on-line.

Em Elden Ring o multiplayer funciona através de sinais de convocação - marcas que você pode deixar no chão dentro do jogo ou encontrar deixadas para você. Você só pode vê-las, entretanto, se usar um item chamado Furlcalling Finger Remedy.

Estes sinais permitem que você seja convocado por outros jogadores, ou que você mesmo os convoque. Você pode convocar até dois aliados para seu jogo, mas fazê-lo também o abre para a invasão por jogadores hostis, como um quid pro quo.

Os jogadores convocados o acompanharão até que você ou eles morram, ou até que você derrote um chefe juntos - eles são destinados a ajudar você a passar por momentos difíceis, em vez de companheiros constantes.

Na prática, entrar em tudo isso significa que você precisa de alguns itens dentro do jogo para acessar vários pedaços de multiplayer no Elden Ring. Vamos passar por estes abaixo.

Furlcalling Finger Remedy: Este item, que você pode comprar uma receita de artesanato da Merchant Kale perto do início do jogo, permite que você veja os sinais de convocação dos outros jogadores no chão em ouro, e interaja com eles para convocar os jogadores em questão. O item é consumido quando você convoca alguém com sucesso.

Tarnished's Furled Finger: Este item permite que você deixe seu próprio sinal de convocação no chão, para ser convocado pelos jogadores que o encontrarem, se assim o desejarem. Ele pode ser usado infinitamente sem ser consumido.

Pequeno Efeito Dourado: Este item envia um monte de seus sinais de convocação para diferentes piscinas para permitir que os jogadores o chamem de uma variedade maior de locais, se você não se importa onde você ajuda. Tem usos infinitos, também.

Finger Severer: Este item permite que você saia do jogo de um jogador após ser convocado, ou para se livrar daqueles que você mesmo convocou. Ele tem usos infinitos.

Dedo de Duelista / Dedo de Recusante: Isto coloca o seu sinal de convocação no chão. Em vez de ajudá-los, você chegará para tentar duelar o jogador que o convoca, o que eles estarão convidando. Tem usos infinitos.

Dedo Sangrento Apodrecedor: Isto faz você tentar invadir o jogo de outro jogador, aquele que atualmente tem seus próprios companheiros convocados. Seu objetivo é matá-los. O Dedo Sangrento simples tem usos infinitos, enquanto o Dedo Sangrento Apodrecedor é consumível.

Existem alguns tipos diferentes de sinais de convocação a serem conhecidos em Elden Ring. O mais comum é um simples letreiro dourado, que se parece com as mensagens brancas, além de sua cor. Usando uma delas, você poderá convocar um parceiro de cooperação para ajudá-lo.

Se você estiver no mesmo grupo multiplayer que um jogador ou tiver uma senha correspondente, você verá o sinal deles cercado por um anel dourado para que ele se destaque mais.

Há também sinais vermelhos de convocação que irão convocar um jogador agressivo procurando lutar contra você - estes são úteis se você quiser jogar algum PvP ou praticar suas habilidades.

Se você quiser brincar com um amigo específico, Elden Ring tem um sistema que permite que você fique mais apertado com quem consegue ver seus sinais de convocação - senhas.

No menu multiplayer, você pode definir dois tipos de senha, e explicaremos cada um deles abaixo.

Senha multi-jogador: Ao definir esta senha para o mesmo que seus amigos, você só verá os sinais de convocação daqueles que combinam com ela, tornando mais fácil encontrar seus amigos no jogo.

Senha de grupo multiplayer: Este tipo de senha é mais solta - permite que você se associe a associações para que outros jogadores que correspondam à sua senha de grupo sejam priorizados em todo o mundo do jogo. Isto significa que você terá mais chances de ver suas mensagens, fantasmas, manchas de sangue e sinais de convocação.

Se você está tentando jogar com seus amigos em diferentes plataformas, você pode estar se perguntando se isso é mesmo possível, e infelizmente a resposta é que não é.

O Elden Ring não tem jogo cruzado completo, embora tenha jogo de cosplay geracional dentro dos ecossistemas.

Isto significa que os proprietários do Xbox Series X/S podem jogar com os do Xbox One, e o mesmo se aplica aos proprietários de PS5 e PS4. Os jogadores de PC estão em sua própria fatia, enquanto isso.

Portanto, se você está tentando se conectar a um amigo que está em um sistema diferente, isto pode explicar porque você não está tendo sorte. Também não esperaríamos que isto mudasse, embora seria uma surpresa agradável se mudasse.

