Como respeitar em Elden Ring: Redefinir as estatísticas de seu personagem

(Pocket-lint) - Uma das maneiras que a partir do Elden Ring magistral do Software torna um pouco mais fácil para os jogadores passar por seu mundo em expansão é deixar que você restabeleça as estatísticas de seu personagem se você acha que alocou alguns pontos errados durante os aumentos de nível.

O sistema para fazer isso é um pouco obscuro, no entanto, se você estiver se perguntando como ele funciona, você veio ao lugar certo.

Felizmente, a resposta é sim - você pode respeitar muito no Elden Ring, e fazer isso pode ser uma grande ajuda para atravessar as partes mais duras do jogo mais tardias.

Quando você respeita, você pode reatribuir todos os pontos de atributo que ganhou pelo seu personagem até o momento, o que significa que você se reconfigurará aos valores de onde você começou.

Você não pode ir abaixo dos mínimos com os quais sua classe escolhida começa, mas a partir daí você pode refazer completamente seus pontos como quiser, para criar uma construção totalmente diferente ou apenas para otimizar aquela que você está almejando.

Há dois pré-requisitos simples, mas um tanto desafiadores, que você tem que preencher antes de começar a reconstruir seu caráter no Anel Elden.

Primeiro, você tem que derrotar o segundo grande chefe do jogo (seguindo a ordem de jogo mais típica) - Rennala, Rainha da Lua Cheia, que reside na Academia Raya Lucaria.

Em segundo lugar, você precisa ter uma Larval Tear em seu inventário, um item raro que você encontrará ocasionalmente no mundo.

Uma vez que você derrote Rennala, ela se tornará passiva e relaxará em sua arena de chefe, onde você poderá respeitar seu caráter falando com ela, trocando uma Lágrima de Larva cada vez que quiser fazê-lo.

Rennala, que deixa você respeitar depois de derrotá-la, senta-se na arena do chefe, no final da Academia Raya Lucaria, em Liurnia dos Lagos.

O local de graça para viajar a fim de respeitar só aparece depois de vencê-la, e é chamado de Raya Lucaria Grand Library. Viaje para cá para falar com ela e respeitar.

Durante sua viagem pelas Terras entre si, muitas vezes você encontrará novos equipamentos, feitiços ou armas que você não pode usar efetivamente porque não tem os requisitos mínimos exigidos.

O respeito pode muitas vezes resolver isso rapidamente para você, embora você possa querer ter certeza de que quer gastar uma Lágrima Larval no experimento.

Da mesma forma, o sistema permite que você limpe a ardósia para tentar um estilo de jogo completamente novo, mudando de um usuário pesado de corpo a corpo para uma mágica, por exemplo, sem a necessidade de começar o jogo novamente.

Se você estiver no final do jogo e tiver uma construção que você realmente gosta, entretanto, mas você percebe que basicamente não está usando algumas estatísticas que você nivelou um pouco mais, você poderia respeitar simplesmente para alocar esses pontos de volta às suas estatísticas principais, e assim otimizar ainda mais sua saída de dano ou defesa.

Há um número limitado de Larval Tears no mundo de Elden Ring - cada vez que você joga através do jogo (ou em cada Novo Jogo + ciclo) há um punhado saudável para pegar, mas eles não são repintados até que você inicie um novo run-through.

Você pode encontrar uma lista completa das Larval Tears que foram encontradas, guiando você até elas, no wiki dos fãs de Elden Ring aqui.

Se você ainda não encontrou uma naturalmente, essa lista deve ajudá-lo, e também recomendamos agarrá-la sempre que encontrar um comerciante com uma em estoque - afinal, não há mal nenhum em ter Lágrimas de sobra.

Escrito por Max Freeman-Mills.