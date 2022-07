Desenvolvedores do Funko e ex-Lego fazendo o novo jogo Funko Pop

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Funko está entrando no ramo de jogos em parceria com um estúdio fundado pelo ex-chefe da Tales, Jon Burton.

10:10 Games desenvolverá primeiro um "AAA platformer de ação" para PC e console que sem dúvida será baseado no Funko Pops, como o Funko Freddy - a mascote da marca.

Considerando que Burton trabalhou em um grande número dos jogos Lego ao longo dos anos, além de platformers baseados nas propriedades da Disney, é lógico que sua experiência será usada para criar similares para o Funko.

"Criar produtos icônicos que conectam emocionalmente os fãs a seus fandoms favoritos é fundamental para a decisão de cada portfólio de produtos", disse Andrew Perlmutter, CEO da Funko.

"Fazendo parceria com a 10:10 Games e utilizando os melhores criadores do ramo, teremos o talento para entregar jogos que reflitam o visual e a sensação única da Funko em suas linhas e produtos variados".

O primeiro jogo está previsto para ser lançado em 2023, mas pouco mais se sabe sobre ele agora. Ele também ainda não tem um título.

No entanto, haverá uma "grande integração de estúdio de terceiros" e será projetado para um público adolescente, com uma classificação T nos EUA.

O Funko já se envolveu no licenciamento de videogames no passado, com Gears Pop! sendo uma excursão particularmente memorável.

Uma colaboração Xbox resultou em um jogo de estratégia usando versões Pop de personagens do Gears of War. Lançado no iOS e Android em 2019, ele não está mais disponível.

Escrito por Rik Henderson.