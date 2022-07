Destino chegando ao móvel, relatório de reclamações

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O destino poderia estar chegando ao iPhone e Android, com um "jogo FPS móvel não anunciado" da Bungie tendo sido visto em uma página de perfil no LinkedIn.

O perfil de um dos artistas da NetEase Games detalha que eles trabalharam em cooperação com a Bungie no jogo. E, considerando que as únicas duas principais propriedades da Bungie até o momento são a agora propriedade da Microsoft Halo e Destiny, é amplamente considerado como uma versão móvel desta última.

Isso é cimentado ainda mais pelo The Game Post, que relata que uma fonte com conhecimento dos planos de desenvolvimento também disse que a NetEase estava trabalhando em um jogo Destiny não anunciado.

Pensa-se que seja um jogo totalmente novo, baseado mas não portado do primeiro ou do segundo Destiny. O relatório também afirma que ele está em desenvolvimento há dois anos ou mais.

Faz sentido considerando o sucesso indubitável de outros IPs triplo A em iOS e Android, tais como Call of Duty e Fortnite. Bungie quer claramente uma fatia da ação.

NetEase é o estúdio chinês por trás de várias outras franquias móveis, tais como uma adaptação de Dead by Daylight. Ela também publica seus próprios títulos originais.

Quando a Destiny Mobile chegar, poderá na verdade ser um título da Sony Interactive Entertainment, com uma aquisição da Bungie por 3,6 bilhões de dólares acordada por ambas as partes no início deste ano.

Escrito por Rik Henderson.