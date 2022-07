O Polium One é um console de jogos Web3 que chega em 2024

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Foi anunciado um novo console que será a "primeira máquina multicanal do mundo" para jogos Web3.

O Polium One será lançado na última parte de 2024 e contará com "jogos exclusivos" de desenvolvedores Web3, assim como outros títulos.

Ele será feito pelo eponymous Polium e estará disponível em pré-compra para os jogadores que comprarem um "Polium Pass" NFT na rede Ethereum. Apenas 10.000 serão minerados, segundo informações.

Se tudo isso já o atrapalhou e/ou o deixou de fora, você não está sozinho. O anúncio já recebeu sua quota-parte de críticas e recuos nos canais sociais.

O logotipo da empresa foi atacado, por exemplo, com muitos usuários do Twitter afirmando que se parece demais com a marca de um determinado console Nintendo.

O logotipo do homem parece meio familiar... pic.twitter.com/bruj4gX35D- ben shambrook (@shambrookben) 4 de julho de 2022

Isto leva a Polium a anunciar uma cadeia de logomarcas. Ela também respondeu a outros comentários negativos, dizendo que não vai lotar seu console até que haja um modelo que funcione plenamente.

Vários outros consoles de jogos têm lutado para atender às expectativas depois de levantar enormes somas em exercícios de crowdfunding no passado, tais como Ouya. Ou eles foram adiados por meses ou mesmo anos, como a reimaginada Atari VCS e Intellivision Amico.

Teremos que esperar para ver se o Polium One vai fazer a luz do dia, mas suspeitamos que haverá algumas mudanças na estratégia antes.

Escrito por Rik Henderson.