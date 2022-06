O enorme lançador de foguetes Destiny da Nerf foi totalmente revelado

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Há algum tempo, Bungie e Nerf anunciaram que estariam se unindo para criar uma versão real do Gjallarhorn, um enorme e ornamentado lançador de foguetes que é um dos favoritos dos fãs dos jogos Destiny.

Agora finalmente temos algumas imagens adequadas da coisa nas mãos de alguém, confirmando que é tão volumosa e fielmente recriada quanto você poderia querer, juntamente com detalhes de como as pessoas podem colocá-la nas mãos (e é um sistema bastante complexo).

O detonador tem escala 1:1, o que significa que tem mais de um metro e meio de comprimento e estará disponível para pré-encomenda da Bungie a partir de 7 de julho às 10h PT. Mas não é tão simples quanto isso.

Dada a provável demanda, Bungie está dando prioridade através de uma sala de espera digital às contas de seus jogadores que realmente têm a arma desbloqueada no Destino 2 pelo corte de 9AM PT em 7 de julho. Se restar algum lançador após essa venda, ele estará disponível a partir de 21 de julho.

O Gjallarhorn custará $185 ou EUR209, e parece que será muito divertido manusear e atirar, com três dos mega dardos do Nerf sendo lançados cada vez que você atirar, para tentar igualar o conjunto de projéteis do lançador dentro do jogo.

Faz parte da série de detonadores LMTD da Nerf, que até agora cobriram franquias como Halo e The Mandalorian, mas isso vem com uma palavra de aviso - os prazos de entrega têm sido longos nesses detonadores, portanto, mesmo que você consiga um Gjallarhorn seguro, não conte com a chegada dele em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.