(Pocket-lint) - A Atari surpreendeu ao anunciar Atari 50: The Anniversary Celebration, uma próxima coleção de jogos retro que abrangerá toda a história de 50 anos da famosa marca na indústria dos videogames.

Está sendo criado em parceria com a Digital Eclipse, e incluirá mais de 90 jogos no total, com seis novas adições que mostrarão a inspiração extraída do catálogo de clássicos em oferta.

Os jogos não serão todos, no entanto, com imagens de arquivo e vídeos também disponíveis para preencher a história do que você está jogando, juntamente com entrevistas para adicionar contexto extra.

A coleção apresentará linhas do tempo da história da Atari que você poderá percorrer, aprendendo à medida que for jogando e parando para jogar jogos que são apresentados como e quando você quiser, tornando-os uma grande experiência de aprendizado para qualquer pessoa interessada em aprimorar sua história.

Vai ser lançado em novembro de 2022, e deve chegar basicamente a todas as plataformas que você possa pensar - PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Switch. Será também no VCS do próprio Atari, que é um take um pouco único no mini PC.

Escrito por Max Freeman-Mills.