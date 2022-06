Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O primeiro jogo de Stalker foi um sucesso de culto, um atirador bizarro e muitas vezes picuinhas que levou os jogadores ao coração da zona de radiação Chornobyl para desvendar segredos e anomalias horrendos.

Ele recebeu uma espécie de sequelas na forma de Call of Pripyat e Clear Sky, mas fãs dedicados tiveram que esperar bem mais de uma década por um segundo jogo completo. Agora está a caminho - descubra todos os detalhes chave, aqui mesmo.

O Stalker 2 estava inicialmente programado para ser lançado em agosto de 2022, mas seu desenvolvedor ucraniano GSC Game World teve que empurrar o jogo de volta como resultado da invasão russa da Ucrânia, sem surpresas.

Isto significa que no momento há simplesmente uma janela de lançamento 2023 prevista para o jogo, que aparentemente está de volta à produção ativa, embora os eventos do mundo real signifiquem que a data possa deslizar ainda mais.

Os primeiros jogos de Stalker foram clássicos por empurrar seu PC com força - eles não funcionavam muito bem, mas poderiam parecer impressionantes se você conseguisse ligar todas as configurações deles (e agarrar alguns mods chave).

Esperamos que isso não seja um problema desta vez, mas o Stalker 2 está de fato confirmado para PCs Windows. Ele também estará chegando ao Xbox Series X/S, e fará parte do Xbox Game Pass para que você possa jogá-lo sem custo extra se você for assinante.

Não há palavras sobre se o jogo chegará à PlayStation 5 neste momento, mas prevemos que ele possa eventualmente chegar à plataforma da Sony.

A realidade é que ainda não sabemos muito sobre a história que o Stalker 2 vai contar - seus desenvolvedores falaram sobre princípios e não sobre as minúcias do que você vai aprontar e com quem vai se encontrar.

Mas isso nos deixa alguns conceitos que devem ser confiáveis, em particular que o jogo será novamente colocado na vasta zona de contaminação ao redor de Chernobyl, e que você terá que se aventurar em zonas que estão repletas de anomalias que podem mudar o mundo ao seu redor de maneira poderosa.

Haverá outros necrófagos e facções para navegar e lutar, e nós anteciparíamos muitos personagens não-jogadores que você poderá ajudar se puder. Se for como nos jogos anteriores, você também terá que mantê-los vivos para atender às exigências de diferentes finais.

Pelo trailer de jogabilidade abaixo, parece que estaremos jogando como um personagem masculino chamado Skif, mas não temos confirmação se isto está sujeito a personalização.

Conseguimos uma visão completa da jogabilidade do Stalker 2 em 2021, com uma demonstração de cinco minutos de jogabilidade que corta entre um grupo conversando sobre a Zona ao redor de uma fogueira e trechos do jogador lutando e explorando.

Como você pode esperar, este é um atirador em primeira pessoa que se concentrará nos elementos de combate e sobrevivência, forçando você a escancarar armas e munições para permanecer protegido o suficiente para sobreviver.

Há alguns clipes de cenários de combate que mostram o que parece ser um jogo de tiro bastante perfurante com uma gama de armas. Os escopos parecem realistas e têm usos limitados e específicos, ao contrário do que acontece em algo mais complexo como Call of Duty: Modern Warfare 2.

No entanto, haverá também algum armamento experimental extremamente poderoso para encontrar e usar se você puder, como o rifle elétrico com aparência de pistola de ferrolho que vemos no trailer do jogo.

Você também pode ver alguns exemplos diferentes de anomalias, incluindo poças anti-gravitacionais penduradas no céu que podem explodir seres vivos sem um momento de aviso prévio. Você terá que contar com a tecnologia para ajudar você a navegar por elas.

Além dos inimigos humanos, haverá muitos mutantes monstruosos para evitar ou enfrentar, e vemos tanto pequenos como grandes exemplos, incluindo um humanóide aterrorizante que pode entrar e sair gradualmente do nosso mundo para evitar nossas balas.

O jogo parece uma potência visual, como seus predecessores foram na época, e tem iluminação de morte, com noites tempestuosas e laboratórios assustadores iluminados por luzes verdes assustadoras. Supomos que fará bom uso do traçado de raios, e estaremos interessados em ver se ele pode administrar isso em consoles.

Escrito por Max Freeman-Mills.