Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Bayonetta 3 já vem de muito tempo - o último jogo foi lançado em 2014, afinal de contas, então já passamos do estágio em que outra sequela está atrasada.

A série de jogos de ação bombástica tem legiões de fãs dedicados, e estamos conseguindo uma terceira excursão, mas os detalhes têm sido finos no chão. Descubra todos os pontos-chave aqui mesmo.

Recebemos a primeira confirmação oficial do Bayonetta 3 no final de 2017 quando foi anunciado que o The Game Awards com o teaser pré-rendered extremamente breve você pode conferir abaixo.

Depois não ouvimos nada durante quase quatro longos anos, antes que outro trailer aparecesse durante um Nintendo Direct de boas-vindas para mostrar a primeira jogabilidade e confirmar que o Bayonetta 3 deveria ser lançado em 2022, embora não saibamos exatamente quando.

Como ambos os trailers deixaram claro, Bayonetta 3 está chegando a uma plataforma e somente uma plataforma - o Nintendo Switch.

Embora o primeiro jogo estivesse disponível em alguns consoles, o Bayonetta 2 só apareceu no Wii U antes de ser relançado no Switch, e parece que o PlatinumGames está feliz em manter as coisas limitadas à Nintendo novamente.

Não há como dizer se ele pode ser portado pela linha, mas se você quiser jogar Bayonetta 3 no lançamento, você precisará de um Switch para fazê-lo.

A história de Bayonetta através de dois jogos até agora tem sido francamente desconcertante, com ciclos de tempo e viagens no tempo misturando-se com demônios paranormais loucos e uma guerra entre deuses eldritch através de seus adoradores ou oponentes terrenos.

Se você ainda não jogou os dois últimos jogos, pensamos que você está quase garantido de poder cair em Bayonetta 3 sem nenhum conhecimento real além do fato de que este é um mundo de demônios e freiras guerreiras que usam seus cabelos semi-sentientes para combater o mal.

Se isso parece loucura, bem, Bayonetta é mais do que um pouco louca e se inclina fortemente para seu acampamento e tom louco para servir a contos melodramáticos tortuosos onde a história é muito secundária à ação, e temos quase certeza de que conseguiremos mais do mesmo com a terceira parcela.

Um detalhe interessante é que o segundo trailer termina com uma misteriosa figura empunhando uma espada cortando a data, e eles são um novo desenho de personagem para a série - poderia este ser um novo adversário para Bayonetta enfrentar?

O segundo trailer que conseguimos para o Bayonetta 3, no final de 2021, é um visual mais longo que nos dá alguns trechos de jogabilidade para afundar os dentes, e você pode ver que é uma evolução muito suave do combate que tanto apreciamos nos dois primeiros jogos.

Mais uma vez, você pode misturar ataques à distância usando as pistolas de Bayonetta com assaltos de perto usando chutes e golpes, se alimentando para ser capaz de desencadear ataques capilares que causam mais danos e torturam ataques que acabam com os inimigos de maneiras infletidas pelo BDSM.

Desta vez, parece que Bayonetta terá ainda mais controle direto sobre as super-entidades que ela às vezes convoca, também, com uma luta que parece que você pode muito bem ser um kaiju aparecendo em um ponto.

O visual parece bastante consistente com o Bayonetta 2, o que não é uma grande surpresa já que o jogo também chegou ao Switch, mas podemos ter um desempenho mais suave já que o PlatinumGames teve vários anos para lidar com as manias do hardware.

Estamos claramente obtendo um retorno para a soberba dinâmica do Witch Time, que permite que você entre em câmera lenta por um pouco quando executa uma esquiva bem temporizada, e a escala parece ainda maior do que nunca, o que está muito dizendo alguma coisa para uma franquia este bombástico.

Escrito por Max Freeman-Mills.