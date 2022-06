Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Manter-se fiel ao que você sabe pode ser uma forma confiável de sucesso às vezes, portanto não deve ser uma surpresa que um dos criadores do Espaço Morto esteja de volta com outro lento e aterrador jogo de horror espacial.

O Protocolo Callisto parece horripilante e sangrento, e está saindo muito em breve, então descubra todos os detalhes chave sobre ele aqui mesmo.

Sabemos que o Protocolo Callisto sairá em 2 de dezembro de 2022, bem a tempo de dar aos jogadores uma dose de horror antes das férias, se eles quiserem.

Pelo que vimos durante o Summer Games Fest, o jogo parece bem polido, mas, como sempre, pegue a data com uma pitada de sal - afinal, estamos todos ficando muito acostumados a que os jogos se atrasem, afinal de contas.

Este é um jogo muito bonito, mas isso não significa que esteja travado apenas em hardware mais novo - o Protocolo Callisto está confirmado para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Isso significa que você poderá desfrutar dele em praticamente qualquer console moderno que quiser, além do Nintendo Switch.

No entanto, obviamente aconselhamos que as versões planejadas para PS5 e Xbox Series X/S funcionarão de forma mais confiável e terão maior fidelidade visual.

Curiosamente, o Protocolo Callisto teve uma grande mudança em sua abordagem da história, antes de chegarmos a detalhes específicos. Quando foi anunciado pela primeira vez, foi faturado como parte de um universo em expansão pela editora Krafton, vinculada à sua principal franquia, a PUBG.

Isso era algo que sempre seria um esticão - um jogo de horror espacial de ficção científica que se prendia a um atirador royale de batalha dos tempos modernos? Felizmente, também foi abandonado - em maio de 2022, tivemos a confirmação de que o jogo agora está ambientado em seu próprio mundo com sabedoria independente.

FYI @CallistoTheGame é sua própria história e seu próprio mundo. Ele não acontece mais no Universo PUBG. Originalmente fazia parte da linha do tempo da PUBG, mas cresceu para seu próprio mundo. PUBG é fantástico, & nós ainda teremos pequenas surpresas para os fãs, mas TCP é seu próprio mundo, história e universo - Glen A. Schofield (@GlenSchofield) 26 de maio de 2022

Essa lenda nos vê jogando como Jacob Lee, preso em Callisto, uma das luas de Júpiter, em uma prisão chamada Black Iron. Fora de sua cela, no entanto, as coisas vão absolutamente como uma misteriosa doença ou lágrimas de infecção através dos prisioneiros e do pessoal penitenciário.

Você logo se libertará e terá um objetivo principal - sobreviver a qualquer coisa infernal que esteja acontecendo e sair da Callisto, se possível.

Aqui é onde as coisas ficam interessantes - Glen Schofield, que você pode ver acima discutindo a história do jogo, é um dos criadores do Dead Space, e as semelhanças entre o Protocolo Callisto e aquela franquia do blockbuster são incrivelmente claras.

Você mais uma vez joga como um cara lento com sua barra de saúde exibida na parte de trás de seu corpo, usando uma seleção de armas projéteis com contagens de munição projetadas de suas costas em vez de sobrepostas a um HUD intrusivo.

É também um jogo de terror atmosférico espacial com inimigos alienígenas que transformaram e remodelaram horrivelmente corpos humanos em monstruosidades de horror corporal e inclui animações de morte para quando você faz asneira que poderia assustar você para a vida.

As coisas são altamente reminiscentes, então, mas isso não precisa ser uma coisa ruim, e com um remake do próprio Espaço Morto também descendo a pique, as coisas estão à procura de fãs de horror de ficção científica.

Schofield disse que as munições serão sempre escassas, em verdadeiro estilo de horror de sobrevivência, então você terá que usar o ambiente para ajudá-lo, e já vimos momentos em que torcedores e ventiladores girando ajudaram o jogador a se livrar dos inimigos (ou a serem eviscerados).

Também houve vislumbres de uma atualização tecnológica chamada Grip, que permite que Jacob pegue objetos pesados, incluindo inimigos, para movê-los - abre muitas possibilidades e parece muito legal enquanto você está usando-o.

Parece uma diversão assustadora, mas a ênfase também está firmemente no horror, portanto, espere muita tensão e pulo de medo quando você estiver menos preparado para eles. Você não iria querer isso de outra forma!

