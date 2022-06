Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Hollow Knight é um dos jogos independentes mais impressionantes que já jogamos - mesmo anos após seu lançamento, ele ainda tem uma aura sobre ele que julgamos contra todos os outros platfomers da Metroidvania.

Há anos sabemos que a Team Cherry está trabalhando em um jogo de acompanhamento, o Hollow Knight: Silksong, mas com muito pouca informação além disso. Aqui estão todos os detalhes chave para você.

Silksong foi anunciado para uma fanfarra maciça em 2019 durante um Nintendo Direct, e seu primeiro trailer está notavelmente lotado para um jogo que depois ficou bastante silencioso por basicamente três anos.

Ele tem muitos clipes de jogo, mas não terminou com um anúncio de data de lançamento. Anos mais tarde, em junho de 2022, vimos o jogo novamente durante o showcase de verão do Xbox, que prometia que mostraria os jogos que sairiam nos próximos 12 meses.

Isso significa que nossa última impressão é que o Silksong deveria sair até junho de 2023 - mas não apostaríamos a casa nele, pois o jogo já escureceu para nós antes.

Podemos ter uma idéia bastante clara de onde você poderá tocar Silksong graças aos vários anuncios. Sabemos que estará no Xbox Series X/S no dia do lançamento, e será incluído no Xbox Game Pass sem custo extra, por um lado.

O jogo foi anunciado pela primeira vez para o Nintendo Switch, assim você pode ter certeza de que ele também chegará àquele console, enquanto uma página do Steam também indica que ele estará no PC.

A única lacuna vem no que diz respeito ao PS4 e PS5 - infelizmente, ainda não houve nenhuma menção de que ele tenha atingido os consoles da Sony.

Dos trailers que saíram até agora, é fácil dizer que Silksong continua de onde o Cavaleiro Oco saiu em termos de jogabilidade, dando-lhe um novo personagem para controlar, mas com o mesmo movimento fluido e combate zippy.

Hornet é muito maior do que o Cavaleiro era, mas seu moveet também é completamente novo para nós, e parece ter um monte de mobilidade embutida, desde agarrar e mergulhar até movimentos especiais que a zipam em torno de fios manipulados por sua arma de agulha.

Não nos surpreende que a Team Cherry tenha conseguido preparar os segmentos de jogo em 2019, já que Hornet foi uma personagem no primeiro jogo, então eles devem ter tido muito de seu design engomado quando começaram Silksong.

Ainda assim, o primeiro trailer também revela que haverá pelo menos 150 novos inimigos para lutar, e muitos novos pontos turísticos para ver graças a um mundo totalmente novo para explorar. Esperamos que o jogo possa recapturar a sensação de mistério e tensão que o Cavaleiro Oco conseguiu graças a seu sistema de experiência em forma de Alma, que poderia ver você perder muita experiência se você morresse no momento errado.

Também é seguro assumir que, como o Cavaleiro Oco, haverá um grande pós-jogo em Silksong para os jogadores mais dedicados. Se você quiser uma plataforma tão precisa que seja quase risível, e combater tão imperdoável que o faça arrancar seus cabelos, temos certeza de que Silksong oferecerá a opção de ambos uma vez que você tenha terminado a história principal.

Conhecemos Hornet durante o curso do Cavaleiro Oco, inicialmente como um adversário antes de convencê-la a nos ajudar (dependendo exatamente da ordem em que você fez as coisas), e o verdadeiro final do Cavaleiro Oco a viu partir sem o Cavaleiro.

Não entraremos em grandes detalhes sobre o porquê, para aqueles que não sabem como o jogo termina (ou que tiveram um final menos difícil de obter, o que é justo), mas isso significa que na verdade não sabemos muito sobre o que Hornet estará tramando.

O jogo pode ser uma prequela, ou pode ver Hornet se mudando para novas terras, mas de qualquer forma sabemos que estamos em um novo cenário com novos patrões e, portanto, presumivelmente um novo "grande mal" para substituir o Radiance que estava finalmente na origem do mal-estar em Hollow Knight.

Escrito por Max Freeman-Mills.