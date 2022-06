Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A maior feira de videogames do mundo voltará no próximo ano, foi confirmada.

O E3 2023 marcará o primeiro evento presencial desde 2019, mas também incorporará algumas das lições aprendidas durante a pandemia, com uma presença digital maior também.

O organizador do evento, Stan Pierre-Louis, da ESA, disse ao Washington Post que o E3 2023 ainda está em andamento, apesar dos rumores de que as grandes marcas de jogos prefeririam sediar seus próprios eventos.

"Acho que o que é ótimo em toda esta experimentação é que empresas de todos os tamanhos estão tentando descobrir o que funciona melhor para promover os produtos e o conteúdo que procuram compartilhar com os consumidores", disse ele.

"E eu acho que há um espaço para um show físico". Acho que há uma importância de ter alcance digital". Combinando esses dois, acho que há um elemento crítico do que pensamos que o E3 pode proporcionar".

Alguns críticos sugeriram que o E3 2022, que teria começado esta semana se não tivesse sido cancelado, foi parcialmente arquivado devido à falta de interesse. Pierre-Louis alegou o contrário, sugerindo que foi inteiramente devido à pandemia: "O que posso dizer é que o Covid tem sido um fator impulsionador para qualquer pessoa que conduza eventos físicos nos últimos três anos".

Embora o E3 possa não estar acontecendo este ano, seu rival virtual, o Summer Game Fest, já está em pleno andamento.

Melhores jogos PS5 2022: Incríveis títulos para pegar PlayStation 5 Por Max Freeman-Mills · 8 Junho 2022

Um novo PlayStation State of Play foi transmitido na semana passada e outros eventos estão planejados para as próximas semanas, incluindo o principal evento do Xbox e Bethesda Games Showcase no domingo, 12 de junho de 2022.

Escrito por Rik Henderson.