(Pocket-lint) - A Capcom está entrando no espírito dos jogos de verão, e revelou que vai realizar uma vitrine para alguns de seus próximos jogos muito em breve.

Temos todos os detalhes sobre quando você pode assistir ao show, aqui mesmo.

A Capcom anunciou a exposição no início de junho de 2022, e não há muito tempo para esperar - a Capcom Showcase acontece no dia 13 de junho de 2022.

Apresentando o #CapcomShowcase, um novo evento digital de nome animado trazendo-lhe as últimas informações do jogo #Capcom. Sintonize em 13 de junho, 15h PT por cerca de 35 minutos de notícias e atualizações detalhadas sobre os títulos da Capcom anunciados anteriormente.https://t.co/fcLu2YjbYs pic.twitter.com/XHZu7iKJzz- Capcom USA (@CapcomUSA_) 7 de junho de 2022

A hora de início da mostra é 3PM PT, 6PM ET, 11PM BST ou 12AM CET, dependendo de onde você estiver baseado.

No entanto, será um fluxo online simultâneo, independente de tudo, e funcionará por cerca de 35 minutos.

Embora os URLs ainda não tenham ido ao vivo para o fluxo, a Capcom confirmou que ele será transmitido em ambos os canais YouTube e Twitch, de modo que você poderá visitar qualquer um deles para encontrar o fluxo.

Também incorporaremos o vídeo no topo desta página assim que a URL estiver ao vivo, para que você também possa marcar esta página e assistir o stream ao vivo conosco quando chegar a hora.

Na verdade, a Capcom já tirou muito das embalagens nas últimas semanas, então estamos pensando em ver mais alguns de seus maiores anúncios. Isso significa, presumivelmente, outra vitrine de jogo para o recentemente anunciado Street Fighter 6.

Também esperamos poder ver um pouco mais do remake do Resident Evil 4 que foi anunciado durante a última transmissão do State of Play da Sony. Poderia haver mais notícias do Pragmata, um jogo que a Capcom anunciou há muito tempo na revelação do PS5, também.

A Capcom disse que a atualização será focada em jogos já anunciados, então você pode querer amenizar qualquer expectativa de novas revelações de bombas.

Escrito por Max Freeman-Mills.