(Pocket-lint) - Não é a primeira vez que voltamos ao Resident Evil 4 - Capcom confirmou durante a apresentação do State of Play de junho de 2022 que um de seus jogos mais bem sucedidos de todos os tempos está sendo refeito para os consoles e PCs da próxima geração.

O jogo será atualizado para os padrões de 2023, de acordo com a Capcom, e, portanto, deve parecer absolutamente soberbo, dado o aspecto impressionante do Village no ano passado. Aqui estão todos os fatos-chave para você.

O trailer do Resident Evil 4 apareceu durante um evento PlayStation State of Play no início de junho de 2022, e foi a mais rara das coisas - uma revelação de jogo que termina com uma data concreta.

Graças a esse trailer, sabemos que o jogo chegará no dia 24 de março de 2023 - então você ainda tem um pouco de tempo para esperar antes de poder pisar no lugar de Leon novamente.

Enquanto o jogo foi exibido como parte de um evento PlayStation, ele não será exclusivo da plataforma da Sony - Resident Evil 4 será lançado na PlayStation 5, mas também no Xbox Series X/S e PC. Finalmente, terá suporte para o PSVR 2, o fone de ouvido de realidade virtual da próxima geração da Sony.

Isto significa que o jogo está pulando os consoles de última geração, um passo significativo. Dito isto, com seu lançamento, o PS5 e o Xbox Series X/S terão sido lançados há mais de dois anos, portanto, estamos muito na fase em que o lançamento começa a pular os consoles mais antigos, em prol de um desempenho mais focado.

Vamos manter as coisas vagas caso você nunca tenha jogado o Resident Evil 4 original, em qualquer uma das muitas, muitas plataformas em que ele foi relançado desde que foi lançado pela primeira vez.

O jogo vê Leon Kennedy, estrela do Resident Evil 2, assumir uma missão perigosa para resgatar a filha do presidente americano. Ela foi raptada por um culto baseado na Espanha rural, levando a série para o deserto um pouco.

Lá, uma misteriosa praga devorou a comunidade e os tornou raivosos e violentos, deixando uma luva de emboscadas e armadilhas para León navegar.

Enquanto isso, há as típicas manobras de maldade dos residentes envolvendo Albert Wesker e Ada Wong, entre outros, brincando em segundo plano. Tudo isso se soma a uma das histórias mais puxadas do Mal Residente, apesar de um tom que às vezes é bastante realista.

É claro que não sabemos o quanto a Capcom vai mudar a história e o roteiro - seus remakes de Resident Evil 2 e 3 fizeram algumas atualizações e alongaram certas seções por razões de ritmo, em vez de deixar as coisas exatamente como você se lembra delas, afinal de contas.

Isto significa que uma das campanhas mais familiares dos jogos poderia ter algumas surpresas na manga quando Resident Evil 4 acabar por ser lançada.

Resident Evil 4 foi um grande passo em direção à jogabilidade cheia de ação para a série quando ela foi lançada, e imaginamos que as coisas vão continuar assim para seu remake, com Leon matando grandes multidões de inimigos com munições limitadas.

A partir do trailer da revelação, você já pode dizer que o visual é um enorme passo para cima, e um efeito colateral disso será uma iluminação muito mais realista, o que poderia levar uma grande variedade de locais a parecer muito mais assustador e atmosférico, desde interiores de castelos a casas degradadas.

Podemos ter vislumbres de personagens retornando que ajudarão Leon ao longo do caminho, e o jogo também o tem pastoreando Ashley (o alvo do seqüestro) por muito tempo, então será interessante ver se Capcom tornou esse processo de escolta um pouco mais suave e fácil de controlar.

Escrito por Max Freeman-Mills.